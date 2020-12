Pandemia: GOVERNO PARAGUAIO DEVE COMPRAR VACINAS DA RÚSSIA E PREVISÃO É QUE DOSES CHEGUEM EM MARÇO

Grupos prioritários ainda não foram definidos pelo país vizinho.

O vice-ministro de Paraguai, Julio Mazzoleni, divulgou nesta segunda-feira (28) que o governo deve comprar doses da vacina Sputnik V, da Rússia, para imunizar a população contra a Covid-19, o novo coronavírus.

As primeiras doses podem chegar no mês de março de 2021 e Mazzoleni teria entrado em contato diretamente com as autoridades russas para as tratativas da compra. Ainda não há previsão de quantas doses o país vizinho deve adquirir para começar uma campanha de vacinação e quais serão os grupos prioritários.

A princípio, devem ser vacinados na primeira remessa os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente em combate ao coronavírus. O país também tem negociações para receber a vacina ChAdOx1-S nCov-19.

(Por Landerson Travensolli, da Redação, com Midiamax)