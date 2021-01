Pandemia: FOZ DO IGUAÇU TOTALIZA 323 MORTOS E MAIS DE 21 MIL CASOS

Município já tem 1.196 pessoas dos grupos prioritários vacinada, entre elas, todos os idosos que residem no Lar dos Velhinhos. Campanha de vacinação continua.

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma neste sábado, 23/01/2021, mais 4 óbitos em consequência da COVID-19, totalizando 323 mortes pela doença no município. As vítimas são uma mulher e três homens. A mulher tinha 82 anos e estava internada no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Os homens tinham 60, 67 e 86 anos. O homem de 60 anos estava internado no Hospital Ministro Costa Cavalcanti, e os de 67 e 86 anos no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Painel da Pandemia em Foz (as 13h23 do dia 23/01/2021):

Também foram informados 106 novos casos de COVID-19, totalizando 21.367 casos da doença no município. Desses casos mais recentes, 51 são mulheres e 55 homens, com idades entre 5 e 78 anos. Dos 106 novos casos, 1 pessoa encontra-se hospitalizada e o restante encontra-se em isolamento domiciliar.

Dos casos confirmados, 481 estão em isolamento domiciliar com sinais e sintomas leves e 118 pessoas estão internadas.

O número de pessoas que já se recuperaram é de 20.445.

Vacinação

Foz do Iguaçu já vacinou 1.196 pessoas dos grupos prioritários, entre elas, todos os idosos que residem no Lar dos Velhinhos. Campanha foi iniciada na quarta-feira, 20.

Em três dias, as equipes da Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu já vacinaram contra o novo coronavírus 1.196 pessoas, entre os profissionais da linha de frente no tratamento e os idosos abrigados em casas de repousos – todos os 90 idosos do Lar dos Velhinhos já foram vacinados. Em 25 dias, eles receberão a segunda dose do imunizante.

Até sexta-feira, 22, eram esses os números de imunizados: Hospital Municipal Padre Germano Lauck (457 profissionais de saúde), Hospital Ministro Costa Cavalcanti (251), Hospital da Unimed (107), Lar dos Velhinhos (90), Unidade Básica de Saúde Padre Ítalo (82), Casa de Repouso Novo Gileade (55), Residência Inclusiva (44) e Siate (32).

A meta até maio é vacinar em torno de 47 mil pessoas dos chamados grupos prioritários como prevê os planos estadual, federal e municipal de imunização. O Paraná espera vacinar quatro milhões de pessoas até o mês de maio.

Boletim – Os primeiros dados de Foz do Iguaçu já foram repassados à Secretaria Estadual de Saúde, que divulgou o número de vacinados nesta primeira fase da campanha nas 22 regionais de saúde.

Segundo o boletim da Sesa, a 9° Regional de Saúde, que atende nove cidades do extremo oeste, já vacinou até essa sexta-feira, 1.652 pessoas do grupo prioritário.

