Pandemia: FOZ DO IGUAÇU DEVE INICIAR VACINAÇÃO NESTA QUARTA-FEIRA

Lote de vacinas chega na madrugada desta terça-feira (20) em Foz. Profissionais da Saúde serão os primeiros a receberem primeira dose do imunizante.



A Secretaria Municipal de Saúde recebe na na madrugada desta desta quarta-feira (20), as 3.193 doses da vacina contra o novo coronavírus destinadas a Foz do Iguaçu. A primeira imunização ocorrerá nesta mesma quarta-feira, com previsão de início as 7h30, no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

A previsão era que as vacinas chegassem em Cascavel na tarde desta terça-feira (19) por avião, mas isso não foi possível e o governo do Estado enviou as doses imunizantes por caminhão, desde Curitiba.

Primeiras aplicações da vacina – As primeiras doses em Foz do Iguaçu serão aplicadas em profissionais da linha de frente no enfrentamento ao coronavírus do Hospital Municipal e do Hospital Ministro Costa Cavalcanti.



As vacinas da marca Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, serão levadas ainda nesta terça-feira à Vigilância Sanitária do município, onde devem permanecer armazenadas em temperatura entre 2ºC a 8ºC por pelo menos duas horas após o transporte.

As vacinas, num total de 5.160 doses, são trazidas também para as cidades que compõe a 9ª Regional de Saúde. São elas: Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu Serranópolis do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu. Foz do Iguaçu, conta com refrigeradores de ponta para o armazenamento do imunizante, ficará com 3.193 desse primeiro lote da vacina.

Neste primeiro momento, Foz do Iguaçu vai vacinar profissionais da linha de frente no enfrentamento ao coronavírus, idosos que residem em instituições de longa permanência e pessoas acima de 18 anos com deficiência institucionalizada.

Conforme levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, esse público corresponde a 1.844 pessoas. A intenção é que a imunização dessas pessoas seja concluída em até uma semana.

Segunda dose

A Secretaria Estadual de Saúde já adiantou que um segundo lote de vacinas ficaram estocadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) em Curitiba, devido às melhores condições para a preservação das vacinas. Perto do dia da aplicação da segunda dose, conforme a secretaria, o estoque será distribuído para as regionais de saúde. O Estado prevê vacinar quatro milhões de paranaenses até o mês de maio.

As vacinas serão aplicadas nos profissionais de saúde nos hospitais Municipal, Ministro Costa Cavalcanti e Unimed, e também nas instituições onde os idosos estão abrigados.

Meta – Os planos estadual, federal e municipal apontam como meta imunizar acima de 70% de sua população, no caso de Foz do Iguaçu, cerca de 258 mil habitantes.

(Da Redação com AMN)