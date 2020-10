Pandemia: DEPOIS DE DUAS SEMANAS, BRASIL VOLTA A SUPERAR 1 MIL MORTES POR COVID-19

Mortes nas últimas 24 horas é a maior desde 15 de setembro, quando foram contabilizados 1.113 óbitos.

O Ministério da Saúde registrou na quarta-feira (30) mais 1.031 mortes por Covid-19 —o maior número desde 15 de setembro, quando foram contabilizadas 1.113 vítimas fatais.

Há duas semanas, o número de mortes diárias ficava abaixo de mil.

Outros 33.413 casos da doença também foram incluídos nas últimas 24 horas. Ao todo, o Brasil soma 4.810.935 diagnósticos e 143.952 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

O boletim diário inclui as confirmações feitas desde o dia anterior, independentemente de quando tenham acontecido. Há casos que levam dias ou semanas para entrarem na contagem por conta do tempo que leva para concluir as análises.

São Paulo segue como o estado com a maior incidência do vírus, com 985.628 casos e 35.622 mortes. Na sequência, aparecem Bahia (310.526 casos e 6.774 mortes), Minas Gerais (295.169 casos e 7.360 mortes) e Rio de Janeiro (264.783 casos e 18.487 mortes).

Mais cedo, o governo paulista assinou um contrato para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, a potencial vacina contra Covid-19 desenvolvida pela chinesa Sinovac em conjunto com o Instituto Butantan. O governador João Doria anunciou que a vacinação pode começar em 15 de dezembro.

No entanto, a data ainda depende do resultado da terceira fase dos testes clínicos e da aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

