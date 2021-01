Pandemia: BRASIL PASSA DAS 221 MIL MORTES POR COVID-19 E REGISTRA MAIS 1,3 MIL ÓBITOS EM 24H

O Brasil acumula um total de 9.058.687 casos de covid-19 e 221.547 pessoas mortas pela doença, segundo boletim do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) divulgado na quinta-feira (28/01). Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.386 óbitos e 61.811 novos casos.

O Estado com maior número de vítimas fatais é São Paulo (52.481), seguido de Rio de Janeiro (29.417) e Minas Gerais (14.699). Em números absolutos, o Brasil é o segundo país com mais mortes pela doença em todo o mundo. Ele está atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 431,8 mil óbitos por covid-19, conforme levantamento da Universidade Johns Hopkins.

O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China.