Pandemia: APÓS INÍCIO NESTA QUARTA (20), VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTINUA

Foz do Iguaçu faz parte do Programa Nacional de Imunização. Campanha iniciou nesta quarta-feira e segue até que todos os profissionais de saúde recebam a primeira de duas doses da Coronavac encaminhadas pelo governo do Estado. 631 pessoas já receberam primeira dose da vacina na cidade.

Nesta quarta-feira (20), foi iniciada em Foz do Iguaçu a aplicação de 3.193 doses da vacina Coronavac, contra a Covid-19. A imunização começou no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, Depois de 10 meses na linha de frente do enfrentamento ao novo coronavírus pelo Hospital Municipal, a enfermeira Karin Aline Zilli, 44 anos, viu finalmente chegar o dia mais importante deste período: a chegada da vacina a Foz do Iguaçu. Ela foi a primeira pessoa a ser vacinada no Oeste do Paraná. A enfermeira usada a primeira dose às 7h30. “É a esperança de um novo tempo”, disse.

Para proteger os pacientes, a equipe de profissionais de saúde e seus familiares, Karin conta que passou mais de três meses sem ver a mãe, que é idosa, não pôde pegar no colo o neto, que nasceu em julho do ano passado, e ainda Perdeu várias noites de sono, por preocupação. A imunização vai possibilitar um pouco mais de tranquilidade para ela e os outros profissionais da área. “Vamos continuar nos cuidando, mas agora com mais segurança e mais preparo para que nossa vida possa voltar aos pouquinhos perto do que era antes.”

Logo depois de Karin, foram vacinados outros funcionários do Hospital Municipal, como a médica Tathiana Hermida Fagundes; Simone de Paula Rocha, do Grupo de Apoio de Higienização e Limpeza; e a fisioterapeuta Beatriz Fernandes Toccolini. Também foi vacinado o enfermeiro Fernando Luiz Dornelles Zarth, do Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

Mensagem – O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, enviou uma mensagem aos iguaçuenses e um agradecimento especial aos profissionais que atuam na linha de frente no enfrentamento ao coronavírus. O secretário garantiu ainda que os convênios entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Foz serão renovados, para um trabalho integrado em prol do enfrentamento da Covid-19.

Foz já tem 631 pessoas que receberam primeira dose da vacina



No primeiro dia da campanha de imunização contra a Covid-19 em Foz do Iguaçu, na quarta-feira, 631 pessoas que compõem os grupos prioritários da primeira fase foram vacinadas. A meta da Prefeitura é aplicar 400 doses por dia e finalizar esta etapa até o final da próxima semana.

De acordo com levantamento da secretaria Municipal de Saúde, 1.844 pessoas integram este primeiro grupo a ser vacinado. As doses remanescentes serão direcionadas a outros profissionais da saúde da cidade, conforme ordenamento previsto pelo Plano Estadual de Vacinação.

As vacinas estão sendo aplicadas nos locais de trabalho desses profissionais, como os hospitais Municipal Padre Germano Lauck, Ministro Costa Cavalcanti, Padre Germano Lauck e Unimed, Unidade de Saúde Padre Ítalo e Siate. Na tarde de quarta, também foram imunizados 145 pessoas no Lar dos Velhinhos e na Casa de Repouso Novo Gileade, entre idosos e trabalhadores que atuam nesses locais.

Dose dupla – A Coronavac deve ser aplicada em duas doses. De acordo com a diretora da 9ª Regional de Saúde, Iélita Santos, o intervalo é de 25 dias entre elas, conforme orientação do Governo do Estado. A previsão é que as vacinas para a segunda dose sejam entregues à Regional em duas semanas.

Heróis da Pandemia

Foram 10 meses de uma intensa luta – dia e noite – contra um inimigo até então desconhecido por todo o mundo. Em Foz do Iguaçu, atuaram profissionais na linha de frente dessa batalha, entre eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas.

Os diretores do Hospital Municipal, Sérgio Fabriz, e do Hospital O Ministro Costa Cavalcanti, Fernando Cossa, participaram da ato simbólico da campanha de vacinação nesta quarta-feira. As duas unidades hospitalares foram essenciais para o enfrentamento ao novo coronavírus durante uma pandemia.

O Hospital Padre Hermano Lauck é considerado referência para os casos e o Costa Cavalcanti, por meio de convênio com a Itaipu Binacional, forneceu equipamentos, insumos e testagem essencial para que o município pudesse enfrentar uma doença de forma eficiente e humanizada.

Para os diretores dos hospitais, esse momento é de emoção, mas de muito alívio, já que a imunização dos profissionais da linha de frente permitirá mais tranquilidade e possibilidade para essas pessoas finalmente passar mais tempo com suas famílias.

Logística no Estado

As vacinas para o enfrentamento da Covid-19, chegaram aos 399 municípios do Paraná nesta quarta-feira (20). As 132.540 doses da vacina Coronavac começaram a ser entregues às Regionais de Saúde de do o Estado na terça-feira (19), chegando às cidades menos de 48 horas depois de desembarcarem no Aeroporto Afonso Pena.

Segundo o balanço da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado às 15h30 desta quarta-feira (20), todas as prefeituras retiraram as suas doses nas Regionais de Saúde. No balanço anterior, das 13h, apenas Iporã, Tapira, Prado Ferreira, Guaraci, Miraselva e Mato Rico ainda não haviam buscado as ampolas.

As 132.540 doses da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, foram entregues às Regionais de Saúde terça-feira (19) – as últimas, de Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo, chegaram em Cascavel após às 22h.

Nesta quarta-feira a maioria dos municípios já começou a aplicar os imunizantes nos grupos prioritários: profissionais da saúde, idosos asilados e seus cuidadores, pessoas com deficiência severa e indígenas. A imunização é de responsabilidade das secretarias municipais de Saúde, mas dentro dos critérios do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19.

O outro lote dessa mesma vacina será encaminhado após três semanas, que é o intervalo de aplicação. O armazenamento está sendo feito no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), que conta com ampla estrutura de freezers e câmaras frias, além de questões de segurança. O Paraná recebeu do Ministério da Saúde 265.600 doses.

(Por Darlon A. D. Martins, da Redação com AEN)