PANCHERO DEVOLVIÓ G. 23 MILLONES, PORQUE SABE LO QUE ES EL SACRIFICIO

Hoy muchos lo tratan de “vyro”, por devolver los G. 23 millones que encontró en una calle de Ciudad del Este, más aún por no haber recibido recompensa alguna. Sin embargo, Darío Acosta se siente orgulloso de su acto que realizó “de corazón” porque asegura que conoce lo que es “ganarse el pan de cada día con sacrificio.

Contó que encontró el dinero en el piso, junto a un vehículo, envuelto con una goma. Lo recogió y siguió su camino. Luego un joven, desesperado, se acercó a él y le preguntó si por casualidad no encontró el dinero que le pertenecía a su patrón.

Tras consultarle la suma y coincidir sobre otros datos, le devolvió el dinero en su totalidad, sin dudar.

“Algunos me tratan de vyro por devolver el dinero con esta crisis, pero cuando uno es consciente que le pertenece el dinero, hay que devolver. Devolví de corazón, yo sé lo que lo que es ganarse el pan de cada día con sacrificio”, dijo Acosta a la 970 AM.

UNA RECOMEPENSA AÚN MAYOR

Dijo que muchos hoy lo tratan de vyro, porque la persona a la que devolvió el dinero ni siquiera cumplió con su promesa de recompensarlo por su gesto.

Sin embargo, este inmenso acto de honestidad tuvo una recompensa aún mayor para Acosta. Su sueño siempre fue ser locutor de radio y tras conocer su historia el director de una radio de Minga Guazú le ofreció un espacio de dos horas, de lunes a sábado, para conducir un programa.

“Temblé cuando me apoderé de esa plata, se me cruzaron muchas cosas por la mente, pensaba cancelar algunas cuentas que nunca pude cancelar… pero la solidaridad y la honestidad son valores que hay que practicar y no tiene precio. No importa si hoy ganaste G. 10 mil, 20 mil, 100 mil, lo bueno es dormir bien con la tranquilidad no de haberle robado a nadie, la tranquilidad no tiene precio”, dijo el trabajador a Última Hora.

Com Paraguay.com