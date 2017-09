Palestras da Marinha atingem quase mil jovens na região

Entre os dias 22 e 29 de agosto de 2017, a Capitania Fluvial do Rio Paraná (CFRP) realizou um ciclo de sete palestras sobre a “Operação Cisne Branco”, para um total de 870 jovens nos municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu (PR).

A “Operação Cisne Branco” é realizada em âmbito nacional com o objetivo de incentivar os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e de todas as séries do Ensino Médio a interessar-se pelos assuntos ligados ao Poder Naval, Poder Marítimo, “Amazônia Azul” e História Naval do Brasil. Há um tema específico para cada nível de ensino, com premiações para as escolas participantes e alunos. Na região Oeste do Paraná, o reconhecimento e premiação das melhores redações acontecerá na Semana do Marinheiro, entre os dias 10 e 16 de dezembro.

Participam da presente edição da “Operação Cisne Branco” no oeste paranaense os estudantes do Colégio Estadual Ângelo Antônio Benedet, de Santa Terezinha de Itaipu, e do Colégio Vicentino São José, de Foz do Iguaçu.

Um dos fatos marcantes do ciclo de palestras foi a oportunidade de possibilitar à aluna Ana Júlia Rodrigues da Silva, portadora de deficiência visual, o contato tátil com os uniformes da Marinha do Brasil, no dia 24 de agosto de 2017. A estudante de 20 anos cursa o 1º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Ângelo Antônio Benedet.