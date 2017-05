Países da América Latina debaterão processos de modernização do Estado

Ao todo, 21 países-membros do Centro Latino-americano de Administração para o Desenvolvimento (Clad) se reunirão na República Dominicana nos próximos dias 1º e 2 de junho para avaliar seus processos de reforma e modernização do Estado, informaram fontes oficiais neste domingo.

O encontro acontecerá durante o seminário “Reforma e modernização do Estado: Avanços nos últimos 20 anos”, organizado pela União Europeia, através do Programa de Apoio à Reforma da Administração Pública (Parap).

Participarão do evento o ministro de Administração Pública da República Dominicana, Ramón Ventura Camejo; o secretário geral do Clad, Gregorio Montero; o embaixador da União Europeia no país, Alberto Navarro, e a diretora-geral do Departamento Administrativo de Função Pública da Colômbia, Liliana Caballero. Também estarão presentes representantes do Brasil, da Argentina e do Chile.

O Ministério da Administração Pública disse que delegações de El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolívia, México, Peru, Paraguai e Uruguai participarão do encontro, bem como grupos convidados de Portugal, Espanha e Angola.

