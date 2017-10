“Eu não tenho armas, minha arma é a caneta e a munição é a palavra….”

(Marçal Filho)

CONTATOS COM A COLUNA NOSSA VOZ

Para críticas e sugestões para este espaço de informação, nosso e-mail é: nossavoz.foz@gmail.com

PAGAMENTO INDEVIDO PARA PARENTES DE CARGOS COMISSIONADOS DA DUPLA CHICO/BOBATO

Chegou ao conhecimento desta coluna, de que estariam acontecendo pagamentos indevidos de gratificações e/ou encargos especiais para servidores de carreira da prefeitura de Foz do Iguaçu, servidores esses que foram “contemplados” no governo dos “Camaradas” Chico e Bobato, com cargos comissionados para parentes. Estamos checando o assunto.