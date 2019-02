PAGAMENTO EM DIA AOS FORNECEDORES RECUPERA CREDIBILIDADE DO MUNICÍPIO E ATRAI INVESTIMENTOS

Informação foi destaque na prestação de contas feita nesta quarta (27) na Câmara de Vereadores

A prefeitura de Foz do Iguaçu apresentou o balanço das contas do último quadrimestre. A audiência pública obrigatória por lei foi realizada na manhã desta última quarta-feira, 27 de fevereiro, no plenário da Câmara de Vereadores. Dentre os pontos destacados como avanços estão pagamento dos fornecedores em dia e recuperação da credibilidade do município. Esses fatores têm sido fundamentais para atrair investimentos.

Participaram do debate os vereadores Beni Rodrigues (Presidente do Legislativo), Elizeu Liberato (PR), João Sabino (Patriota), Anderson Andrade (PSC), Edson Narizão (PTB) e Marcelinho Moura (Podemos), além do Secretário Municipal da Fazenda Patrício e o Assistente Administrativo Especialista e Diretor de Gestão Orçamentária e Darlei Finkler.

O vice-prefeito, Nilton Bobato, também fez parte da mesa e destacou a atuação da administração. “Cumprimos nossa parte como gestores do município. Se olharmos a situação que estava em 2017 e agora, ressaltamos que hoje a cidade está muito melhor economicamente. Conseguimos sanar as contas. Estamos fazendo investimentos de R$ 92 milhões em obras, compramos mais de 1600 computadores ao mesmo tempo para equipar escolas, postos de saúde”.

Além desses fatores, Bobato enfatizou que a ação de conseguir retomar a capacidade de o município pagar em dia os fornecedores foi grande conquista, uma vez que se recupera a credibilidade de que o governo vai cumprir com suas obrigações. O Secretário da Fazenda, Ney Patrício, ratificou a importância de pagar os credores em dia. “Dá a credibilidade para nosso fornecedor que sabe que vai receber corretamente”.

Obras de infraestrutura

Ainda de acordo com Bobato, outras medidas do Executivo de asfaltar Soahab, Morumbi, região da AKLP, Vila C, Jardim São Paulo, dentre outros bairros. Assim como as drenagens que estão em andamento (Jardim São Luiz, Vale do Sol, Jardim Europa, Andradina) são demandas antigas que a Prefeitura está solucionando. O Executivo afirmou também que foram instalados cabos de fibra ótica na cidade para instalação das câmeras de monitoramento.

O vereador Elizeu Liberato pontuou a relevância de investimentos em tecnologia da informação e preocupações em relação à previdência dos servidores. Segundo a Prefeitura já foi contratado um estudo atuarial da Caixa Econômica para verificar o que é possível fazer na questão da previdência dos servidores.

O vereador Anderson Andrade parabenizou a Prefeitura pelas metas cumpridas. “É de extrema importância o que o Executivo tem feito de deixar as contas em dia, a questão da captação de empreendimentos novos para a cidade e investimentos”.

