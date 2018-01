PAGAMENTO DO IPVA COM DESCONTO COMEÇA EM 10 DE JANEIRO

A data para efetuar a quitação à vista começa nesta quarta-feira e se estende até o dia 16 de janeiro

Proprietários de veículos emplacados no Paraná devem ficar atentos para o prazo de pagamento em cota única com desconto de 3% do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), relativo ao exercício de 2018. A data para efetuar a quitação à vista começa nesta quarta-feira, 10 de janeiro, e se estende até o dia 16 de janeiro, dependendo do final da placa. No ano passado, 28,5% dos donos de veículos fizeram essa opção.

Já o prazo para quem preferir parcelar o tributo em até três vezes, sem o desconto, terá início no dia 22 de janeiro e segue nos meses de fevereiro e março, também de acordo com os números finais da placa.

(Com Agência de notícias do Paraná)