PA DO MARACANÃ INICIA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

O Pronto Atendimento do Maracanã começou a atender os casos de emergência e urgência. Os pacientes que antes procuravam o PA do Morumbi devem buscar atendimento no novo local. Após a conclusão da reforma no PA Morumbi, determinada para ocorrer em até 180 dias, os usuários voltarão a ser atendidos no bairro.

O PA Morumbi atendia uma média de 350 pessoas por dia. A nova unidade recebeu adequações para atender a mesma demanda. Em casos básicos, os pacientes serão encaminhados aos postos básicos mais próximos.

“O atendimento é voltado para casos urgentes e emergentes, para o atendimento básico como vacina, acompanhamento clínico e prevenção, a comunidade deve procurar uma unidade básica”, recomenda a coordenadora de enfermagem do PA, Gisselli Lemanski.

