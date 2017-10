OUTUBRO ROSA: UNIDADES DE SAÚDE ALERTAM SOBRE CÂNCER DE MAMA

A prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Saúde tem realizado várias ações que alertam sobre a prevenção do câncer de mama no município. Por meio da campanha ‘Outubro Rosa’ – movimento mundial que estimula a participação da população no controle do câncer de mama – a prefeitura vem promovendo palestras, oficinas, exames preventivos, solicitação de mamografias, realização de testes rápidos em todas as regiões da cidade.

A campanha ‘Outubro Rosa’ teve o seu lançamento oficial em Foz no dia 28 de setembro, no Hotel Bella Itália. O lançamento contou com a presença de 200 mulheres dos clubes de mães dos bairros, servidoras das unidades básicas de saúde, da educação, de outras áreas além da comunidade em geral. O prefeito Chico Brasileiro, a primeira-dama Rosa Maria Jeronymo e a secretária municipal de Saúde, Inês Weisemann, também participaram do ato.

Na primeira semana de outubro, a campanha mobilizou comerciantes da área central da cidade. Fachadas de lojas da Av. Almirante Barroso foram decoradas com balões e cartazes que alertavam sobre a importância do autoexame e dos cuidados com a saúde da mulher. Atividades de conscientização também foram desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do Ouro Verde, Três Bandeiras, Três Lagoas, São João, Sol de Maio, Lagoa Dourada, Jardim Jupira e Parque Presidente.

Nesta segunda-feira (16), a UBS da Vila Yolanda recebeu as atividades do Outubro Rosa. Mais de 150 mulheres participaram da programação da campanha que teve inicio com um belo café da manhã seguido de palestras, testes rápidos encaminhamentos para mamografia.

A gerente da UBS da Vila Yolanda, Cristiane Rocha, ressaltou a importância das mulheres realizarem os exames preventivos: “Algumas mulheres estão realizando pouco o preventivo que possibilita a detecção precoce do câncer de colo de útero. A nossa preocupação é que elas se cuidem e conheçam o seu corpo”, disse.

Desde o início da campanha, mais de 600 mulheres já participaram das atividades do Outubro Rosa que segue até o dia 30.

PROGRAMAÇÃO

Dia 17/10 – Unidade de Saúde AKLP

Dia 18/10 – Unidades de Saúde: Jardim São Paulo II e Carimã

Dia 19/10 – Unidades de Saúde: Jardim São Paulo I e AKLP

Dia 20/10 – Unidades de Saúde: Jardim Curitibano, Profilurb I e ProfilurbII

Dia 21/10 – Unidades de Saúde: Porto Belo, Morumbi III e Portal da Foz

Dia 23/10 – Unidade de Saúde Jardim América

Dia 25/10 – Unidade de Saúde Vila C Nova

Dia 26/10 – Unidades de Saúde: CAIC e Padre Monti, Vila C Velha, Vila Adriana, Jardim América

Dia 27/10 – Unidades de Saúde: Morumbi II, Campos do Iguaçu e Caminhada do Outubro Rosa no Jardim América

Dia 30/10 – Unidade de Saúde Cidade Nova

Com PMFI