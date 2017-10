Ossada humana é encontrada em área rural de Foz

Um corpo humano, já decomposto, foi encontrado na tarde desta sexta-feira, 13, no local conhecido como Trilha dos Macacos, próximo ao Museu de Cera em Foz do Iguaçu. Ainda não há identificação.

As marcas encontradas no corpo indicam que o homem levou um impacto na cabeça, pois o crânio está quebrado. A autópsia deve indicar se isso foi a causa da morte. Um calção encontrado no local pode ajudar na identificação do corpo, além disso, a pessoa morta possuía uma platina no fêmur.

Com Rádio Cultura