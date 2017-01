OSCAR PARRILLI CONOCÍA LAS ESCUCHAS DESDE OCTUBRE Y NO LO DENUNCIÓ

Cómo fecha última -posible pero improbable-, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, conoce desde el primer día de noviembre del año pasado el contenido de las intervenciones a su teléfono, ordenadas por la Justicia en el marco de la causa donde está imputado por encubrimiento en la fuga del narco Ibar Esteban Pérez Corradi. Como fecha más lejana -y a la vez más segura y probable- ya sabía qué dicen esas escuchas desde octubre.

Ocurre que Parrilli declaró en indagatoria en ese caso el 1 de noviembre. Pero antes, el 6 de octubre del 2016, su abogado había pedido una prórroga para que su cliente pudiera tener acceso al expediente, y a las prueba recolectadas hasta entonces. Incluidas todas las conversaciones de su celular “pinchado” por disposición del juez que instruye la causa, Ariel Lijo, junto al fiscal Guillermo Marijuán.

El lunes se dio a conocer el audio de la “conversación” que el ex funcionario K mantuvo con Cristina Fernández, en la que la que ella lo trata de “pelotudo” y le pide el listado de las causas “que le armamos” al ex director de Contrainteligencia, Antonio Stiuso, por lo que se le abrió una nueva denuncia a la ex Presidenta. Solo después de que se difundió ese “diálogo”, Parrilli denunció a través de un comunicado que él y su Jefa eran víctimas de “espionaje político”, y aseguró que denunciaría a las autoridades judiciales que lo investigan; a la Corte Suprema de la Nación y a la AFI por la filtración de esa escucha, que considera ilegal.

Aunque Parrilli ya conocía el contenido de las escuchas, no denunció al Presidente por ser el autor de un delito como el de ordenar intervenir teléfonos de modo ilegal a opositores, y en particular a Cristina Fernández. Ésto último, en el expediente que lo tiene como imputado, no existe: el teléfono intervenido por orden de Lijo y Marijuán es el de él y no el de ella.

Como solía hacer como ex jefe de la AFI, y también como ex Secretario General de al Presidencia de los Kirchner, Parrilli argumentó en su denuncia junto a su Jefa que eran víctimas de un complot que incluye -siempre según su comunicado que no judicializó aun- al juez de la causa, al fiscal, a la Corte, a la AFI y a los medios.

El ex funcionario incluso describió a ese escenario como una cuestión que podría afectar al funcionamiento constitucional de la República Argentina: dijo que todo se trataba de “un sistema de altísima gravedad institucional donde está en riesgo el sistema democrático entero”.

En tribunales llamó la atención que Parrilli no haya hecho alusión a ese “sistema” anti democrático cuando declaró en indagatoria ante Lijo.

En su declaración como imputado, Parrilli dijo que era inocente, e incluso afirmó que desde la jefatura de la AFI que se hizo “todo lo que teníamos que hacer y avanzamos mucho más (sobre el paradero del narco Pérez Corradi). Eso en definitiva permitió que en junio último las actuales autoridades, si efectivamente ocurrió así, lo detuvieran”.

El ex funcionario agregó que descreía que Ibar Esteban Pérez Corradi haya sido localizado por las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad y de la AFI: su tesis es que la vuelta al país de este narco confeso fue un “acuerdo” con el Gobierno de Macri.

En el expediente “Parrilli”, además de sus escuchas, hay documentación que lo comprometen debido a que durante su gestión en la AFI el organismo había recibido información de un testigo reservado que especificó dónde podría estar el prófugo, pero los indicios judiciales indican que los espías nada hicieron por buscarlo. Eso ocurrió en agosto del 2015, según pudo reconstruir Clarín en base a fuentes del caso.

La postergación de la declaración indagatoria solicitada por Parrilli se realizó en el juzgado de Lijo a través del defensor del ex funcionario, el doctor Roberto Boico.

El pedido fue concedido por el magistrado, que le puso nueva fecha a la exposición del ex jefe del espionaje nacional para septiembre de ese mismo año, es decir, un mes después.

in embargo, Parrilli tampoco se presentó en esa segunda fecha en tribunales. Argumentó que nunca le llegó la notificación donde se le informaba sobre el cambio en su calendario judicial. Fue por eso que recién declaró como imputado el 1 de noviembre pasado.

En octubre, su abogado Boico había explicitado que para preparar la exposición de su defendido ante Lijo el ex jefe de los espías K necesitaba leer el expediente y los documentos probatorios que lo integraban.

Entre ellos, se le entregó el contenido completo de las escuchas a su teléfono, contaron a Clarín fuentes que conocen la trastienda de esa causa.

De la lectura de ese material ya surgían las intervenciones legales que habían sido capturadas del celular del ex funcionario, incluida la “conversación” que había tenido con la ex presidenta Cristina Fernández el 16 de julio del 2016.

En esa comunicación, solo una de las muchas que integran el “expediente Parrilli” Cristina le cortó el teléfono ordenándole que se ponga a trabajar, y criticándolo porque lo notaba “lento de reacciones”.

Com Clarin