OS PRINCIPAIS PRÉ-CANDIDATOS ANUNCIADOS À PRESIDÊNCIA DO BRASIL

A eleição para a sucessão de Michel Temer na Presidência da República promete ser a mais concorrida de todos os tempos no Brasil. Neste momento, mais de 20 pré-candidatos se apresentam para o posto de comandante maior do País.

Apesar de algumas candidaturas já estarem sendo negociadas em prol de frentes de centro-direita ou de esquerda, há a certeza de um pleito bastante disputado e com resultado difícil de projetar.

A escolha oficial dos candidatos nas convenções dos partidos e coligações deverá ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto.

O prazo para registro oficial das candidaturas na Justiça Eleitoral é 15 de agosto.

A imagem de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República entre 2003 e 2010, saiu abalada após a prisão dele, segundo apontou o último Datafolha, com a redução de apoio a ele. Entretanto, o petista continua liderando todas as pesquisas de intenção de voto que incluem seu nome.

Lula já afirmou diversas vezes que pretende continuar em campanha mesmo estando preso, mas sua candidatura deverá ser barrada pela Justiça Eleitoral, uma vez que a condenação em 2ª instância implica que ele se tornou ficha suja.

Outros nomes que aparecem em destaque no cenário atual e que podem concentrar boa parte dos votos são os de Jair Bolsonaro, Marina Silva, Joaquim Barbosa, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin.

A seguir, você acompanha uma ficha técnica dos 21 pré-candidatos que já manifestaram sua intenção de concorrer à Presidência da República em 2018.





LULA

Nome completo: Luiz Inácio Lula da Silva

Data e local de nascimento: 27/10/1945 – Caetés (PE)

Idade: 72 anos

Partido: PT

Currículo: Duas vezes eleito Presidente da República

Frase marcante: “Eu não sou mais um ser humano; eu sou uma ideia, misturada com as ideias de vocês”.





JAIR BOLSONARO

Nome completo: Jair Messias Bolsonaro

Data e local de nascimento: 21/3/1955 – Campinas (SP)

Idade: 63 anos

Partido: PSL

Currículo: Deputado federal desde 1991

Frase marcante: “O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde”.





GERALDO ALCKMIN

Nome completo: Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho

Data e local de nascimento: 7/11/1952 – Pindamonhangaba (SP)

Idade: 65 anos

Partido: PSDB

Currículo: Duas vezes eleito governador de São Paulo

Frase marcante: “O Brasil vai crescer pra chuchu; nós vamos ter emprego pra chuchu; vai ser um governo que é um chuchuzinho”.





MARINA SILVA

Nome completo: Marina Osmarina da Silva Vaz de Lima

Data e local de Nascimento: 8/2/1958 – Rio Branco (AC)

Idade: 60 anos

Partido: Rede Sustentabilidade

Currículo: Ex-senadora e ex-ministra do Meio-Ambiente

Frase marcante: “Estou sumida mesmo… Das páginas policiais. Tenho 33 anos de vida pública e não tenho nenhum processo contra mim”.





CIRO GOMES

Nome completo: Ciro Ferreira Gomes

Data e local de Nascimento: 6/11/1957 – Pindamonhangaba (SP)

Idade: 60 anos

Partido: PDT

Currículo: Ex-ministro da Fazenda, ex-prefeito e ex-governador do Ceará

Frase marcante: “Existe um conflito distributivo no País e quem está mandando com o Temer é o baronato, o baronato financeiro”.





JOAQUIM BARBOSA

Nome completo: Joaquim Benedito Barbosa Gomes

Data e local de Nascimento: 7/10/1954 – Paracatu (MG)

Idade: 63 anos

Partido: PSB

Currículo: Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

Frase marcante: “Somos o único caso de democracia em que condenados por corrupção legislam contra os juízes que os condenaram”.





ALDO REBELO

Nome completo: José Aldo Rebelo Figueiredo

Data e local de Nascimento: 23/2/1956 – Viçosa (MG)

Idade: 62 anos

Partido: Solidariedade

Currículo: Ex-Ministro da Defesa, ex-Ministro da Ciência e Tecnologia, ex-Ministro dos Esportes e ex-Presidente da Câmara dos Deputados

Frase marcante: “No Brasil, sempre houve muita punição. E houve pouca Justiça. O Judiciário no Brasil sempre foi protagonista de erros graves”.





MANUELA D’ÁVILA

Nome completo: Manuela Pinto Vieira d’Ávila

Data e local de Nascimento: 18/8/1981 – Porto Alegre (RS)

Idade: 36 anos

Partido: PCdoB

Currículo: Ex-deputada Federal e ex-vereadora. É deputada estadual pelo Rio Grande do Sul

Frase marcante: “Respeitar a diversidade é apoiar o amor”.





ÁLVARO DIAS

Nome completo: Álvaro Fernandes Dias

Data e local de Nascimento: 7/12/1944 – Quatá (SP)

Idade: 73 anos

Partido: Podemos

Currículo: Ex-senador

Frase marcante: “É impossível um governo dar certo com 39 ministérios. A lição principal de quem quer mudar o Brasil é destruir esse balcão que se instaurou”.





RODRIGO MAIA

Nome completo: Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia

Data e local de Nascimento: 12/6/1970 – Santiago (CHI)

Idade: 47 anos

Partido: DEM

Currículo: Deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados

Frase marcante: “Não dá para apresentar como solução para o País o aumento de impostos num momento em que todo mundo está endividado”.





JOÃO AMOÊDO

Nome completo: João Dionísio Figueira Barreto Amoêdo

Data e local de Nascimento: 22/10/1962 – Rio de Janeiro (RJ)

Idade: 55 anos

Partido: Novo

Currículo: Engenheiro, economista e fundador do Partido Novo

Frase marcante: “Mais importante que dar certo é fazer o certo. Foi a constante busca por atalhos que deixou o Brasil como está hoje”.





GUILHERME BOULOS

Nome completo: Guilherme Castro Boulos

Data e local de Nascimento: 19/6/1982 – São Paulo (SP)

Idade: 35 anos

Partido: PSOL

Currículo: Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto

Frase marcante: “O golpe não foi apenas tirar alguém que foi eleita para botar alguém que não foi eleito. O golpe foi sobretudo impor ao País uma agenda que não foi eleita e jamais seria eleita”.





FLÁVIO ROCHA

Nome completo: Flávio Gurgel Rocha

Data e local de Nascimento: 14/2/1958 – Recife (PE)

Idade: 60 anos

Partido: PRB

Currículo: Ex-deputado federal, é presidente das Lojas Riachuello

Frase marcante: “Você só será bem-sucedido se fizer o que te emociona, o que te move”.





PAULO RABELLO DE CASTRO

Nome completo: Paulo Rabello de Castro

Data e local de Nascimento: 4/1/1949 – Rio de Janeiro (RJ)

Idade: 69 anos

Partido: PSC

Currículo: Presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

Frase marcante: “Ser presidente seria um sonho de consumo de qualquer brasileiro que tem como objetivo ver este País empregando mais e tendo mais ética na maneira como administra a coisa pública”.





HENRIQUE MEIRELLES

Nome completo: Henrique de Campos Meirelles

Data e local de Nascimento: 31/8/1945 – Anápolis (GO)

Idade: 72 anos

Partido: MDB

Currículo: Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central

Frase marcante: “Não é com frases de efeito que vamos reduzir os impostos no Brasil. É preciso, primeiro, reduzir a despesa pública”.





FERNANDO COLLOR DE MELLO

Nome completo: Fernando Afonso Collor de Mello

Data e local de Nascimento: 12/8/1949 – Rio de Janeiro (RJ)

Idade: 69 anos

Partido: PTC

Currículo: Ex-presidente da República, foi alvo de impeachment. É senador da República por Alagoas

Frase marcante: “O maior crime de responsabilidade está na irresponsabilidade pelo desleixo com a política, na irresponsabilidade da deterioração da política econômica num País, e com acachapantes déficits fiscais e orçamentários”.





VERA LÚCIA

Nome completo: Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado

Data e local de Nascimento: 12/9/1967 – Inajá (SE)

Idade: 50 anos

Partido: PSTU

Currículo: Fundadora do PSTU

Frase marcante: “Só os trabalhadores e o povo pobre organizado podem dar uma saída para esta crise”.





VALÉRIA MONTEIRO

Nome completo: Valéria Monteiro

Data e local de Nascimento: 26/3/1965 – Belo Horizonte (MG)

Idade: 53 anos

Partido: PMN

Currículo: Jornalista e apresentadora de televisão

Frase marcante: “A gente não pode fazer política dizendo que bandido bom é bandido morto, chamando todo mundo para sair por aí armado, não promovendo debates e armando a população de ódio”.





LEVY FIDELIX

Nome completo: José Levy Fidelix da Cruz

Data e local de Nascimento: 27/12/1951 – Mutum (MG)

Idade: 66 anos

Partido: PRTB

Currículo: Fundador do PL, fundador do PRTB

Frase marcante: “Então, gente, vamos ter coragem, nós somos maioria. Vamos enfrentar essa minoria [gays]. Vamos enfrentar, não ter medo dizer que sou o pai, mamãe, vovô. E o mais importante é que esses que têm esses problemas realmente sejam atendidos no plano psicológico e afetivo, mas bem longe da gente”.

JOÃO VICENTE GOULART

Nome completo: João Vicente Fontella Goulart

Data e local de Nascimento: 22/11/1956 – Rio de Janeiro (RJ)

Idade: 61 anos

Partido: PPL

Currículo: Ex-deputado estadual no Rio Grande do Sul, foi um dos fundadores do PDT ao lado do tio, Leonel Brizola. É filho do ex-presidente João Goulart, o Jango

Frase marcante: “Política não se faz somente no âmbito eleitoral. Se faz com coração, alma e história”.





EYMAEL

Nome completo: José Maria Eymael

Data e local de Nascimento: 2/11/1939 – Porto Alegre (RS)

Idade: 78 anos

Partido: PSDC

Currículo: Fundador e presidente do PSDC, vai concorrer pela sexta vez à Presidência da República. Foi deputado federal constituinte

Frase marcante: “O jingle ey-ey-Eymael, o democrata cristão, é minha pele e estará presente em 2018”.