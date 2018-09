ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ APRESENTA FILME-CONCERTO COM OBRA DE CHARLES CHAPLIN

Espetáculo será nesta quarta-feira (26), às 20h, no Teatro Positivo, em Curitiba

A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta na quarta-feira (26), às 20h, o filme-concerto “Chaplin – City Lights”, no Grande Auditório do Teatro Positivo, em Curitiba, a preços populares.

O espetáculo que une a genialidade do cinema mudo de Charles Chaplin com a referência em música erudita no estado será regido pelo maestro alemão Stefan Geiger, titular da orquestra.

A apresentação contempla a trilha sonora do filme Luzes da Cidade (City Lights), que será executada ao vivo acompanhada da projeção do filme no palco.

Luzes da Cidade é um filme de comédia romântica americano produzido em 1931, estrelado, escrito e dirigido por Charles Chaplin, que conta a história de um infeliz, mas complacente andarilho que se apaixona por uma jovem florista cega nas ruas da cidade.

O filme representa o auge da versatilidade do artista em um período crítico da carreira – quando o cinema mudo dava lugar à inserção sonora.

Assim, a obra ganhou um dramático acompanhamento musical e efeitos sonoros pontuais. O próprio Chaplin foi responsável pela composição da trilha sonora.

“Muita gente não sabe que além de ator, ele também produzia, dirigia e compunha as músicas de seus filmes. Mesmo sem saber escrever música, Chaplin narrava para compositores aquilo que queria ouvir e só aceitava quando estivesse exatamente do jeito que ele havia imaginado”, explica o maestro.

A orquestra produziu o espetáculo em conformidade com o The Chaplin Office e as respectivas associações de direitos de imagem e reprodução das obras.

O filme-concerto, da Série de Apresentações Extravagantes, integra as comemorações dos 10 anos do teatro. O espetáculo é uma realização do Instituto de Apoio à Orquestra Sinfônica do Paraná (IAOSP), por meio da Lei Rouanet.

Serviço

Data: 26 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório

Endereço: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido

Classificação: livre

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

