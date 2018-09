ORQUESTRA SINFÔNICA DE ZHEJIANG FAZ APRESENTAÇÃO GRATUITA HOJE, DIA 23 EM FOZ DO IGUAÇU

Concerto acontece na Praça da Paz, hoje, dia 23 de setembro, a partir das 18 horas

A Orquestra Sinfônica de Zhejiang será a principal atração da segunda edição do Festival de Lua Cheia, em Foz do Iguaçu. O concerto será realizado no dia 23 de setembro, a partir das 18 horas, na Praça da Paz, com entrada franca. A cidade é a primeira a receber a turnê da orquestra pelo país. Apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília também estão na agenda da sinfônica.

Para celebrar o “Moonlight Over Oceans & Nations (MOON) – Concerto Sinfônico para Celebrar o Festival da Lua” e o Dia Nacional da República Popular da China, a orquestra, da província de Zhejiang, no oeste da China, vai trazer 60 integrantes, que estarão sob regência do maestro Francis Kan. A série de apresentações tem o patrocínio do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e patrocínios da CPFL Energia e da State Grid Brazil Holding, e apoio da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional e Ministério do Turismo. A produção é da Dell’Arte Soluções.

No dia 23, a programação começa as 18h, na Praça da Paz, com a apresentação da Orquestra de Viola Lindeira, que reúne crianças e adolescentes de municípios da região, e apoiado pela Itaipu Binacional. Em seguida os músicos chineses apresentam um repertório com músicas folclóricas de Zhejiang e de outros compositores do país. Mas o público iguaçuense pode esperar também composições de Heitor Villa-Lobos (Melodia Sentimental), Antônio Carlos Gomes (Quem sabe) e Alberto Nepomuceno (Trovas. Op29, n.1).

Também está programada uma apresentação de um grupo de músicos da Orquestra Sinfônica no Hotel Belmond Cataratas, mais precisamente em frente as Cataratas do Iguaçu, uma das 7 Maravilhas da Natureza. O evento será realizado a partir das 17h para convidados. São esperados o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, o embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Marcos Vitório Stamm, o prefeito de Foz, Chico Brasileiro, e demais autoridades brasileiras e chinesas.

“O Festival da Lua Cheia é um dos eventos culturais mais importantes do calendário chinês. Além de estreitar os laços de amizade e culturais entre os nossos povos, a realização do festival aqui em Foz do Iguaçu pode contribuir para fortalecer o fluxo turístico de chineses para o destino”, pontua o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

“A China é um dos mais importantes mercados emissores de turismo no mundo. Iniciamos um trabalho com as maiores agências de viagens chinesas para, em 5 anos, aumentar de 15 mil para 150 mil turistas chineses na cidade. Essa é nossa meta”, completou Piolla.

Apresentações internacionais

Fundada oficialmente no ano de 2009 em Hangzhou, a antiga capital da China, a Orquestra remonta uma história de mais de 60 anos, quando ainda era conhecida como a “Orquestra de Música e Dança de Zhejiang”.

No palco, os 60 músicos da Orquestra Sinfônica de Zhejiang apresentam um grande número de obras sinfônicas com fortes características culturais regionais. A Orquestra conta com apresentações na Coreia do Sul, Japão, França, Suíça, Itália, Áustria, República Checa, Alemanha, Suécia, Bélgica, Espanha, Argélia e outros países.

(Com ClickFoz)