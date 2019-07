ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ACONTECE NESTA QUARTA (31) NA ESCOLA JARDIM NAIPI

Moradores da região central da cidade estão convidados a participar do encontro, às 18h30

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, promove nesta quarta-feira (31) mais uma edição do Orçamento Participativo, na Escola Municipal Jardim Naipi, em frente à Justiça Federal, no Jardim Guarapuava.

O encontro terá início às 18h30 e contará com a presença do prefeito Chico Brasileiro, do vice-prefeito e secretário de saúde Nilton Bobato, da secretária de Direitos Humanos Rosa Maria Jerônymo Lima, além dos demais secretários e diretores de pastas.

Moradores da região Central e da região Oeste da cidade estão convidados a participar do debate e opinar sobre como e onde investir os recursos públicos. Integram essas regiões o Jardim Guarapuava, Vila Adriana, Jardim Bourbon, Jardim Eldorado, Vila Yolanda, Jardim Naipi, Jardim Tarobá, Vila Itajubá, Maracanã, Vila Matilde, Jardim Cecília, Vila Esmeralda, Parque Monjolo, Parque Presidente, Jardim Itamaraty, Vila Pérola, Vila Portes, entre outros.

“Fizemos na semana passada uma reunião para convidar os moradores e reunimos mais de 45 pessoas. Queremos que muitas outras participem desta edição e opinem sobre como e onde investir os recursos públicos”, disse a secretária extraordinária de Direitos Humanos, Rosa Maria Jerônymo Lima.

“O intuito é fazer com que as pessoas exerçam de fato a sua cidadania, e que nós possamos reforçar o compromisso do governo com a democracia. Com respeito pelas pessoas que pagam seus impostos e querem ver os seus recursos investidos nos seus bairros”, completou.

Durante a reunião com os moradores, o prefeito Chico Brasileiro apresentará os investimentos feitos na região Central e o orçamento destinado para o próximo ano.

Na sequência, os moradores serão divididos em salas para que cada grupo aponte as demandas em conformidade com o orçamento disponível. Ao final do debate, as deliberações aprovadas constarão em ata e serão incorporadas na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), que será enviado à Câmara Municipal de Vereadores.

(Com AMN)