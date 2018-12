ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 2019 É APROVADO NA CÂMARA

O valor previsto para o próximo é de 1,23 bilhão de reais; maior parte do recurso irá para as pastas de saúde e educação

Foi aprovado em 1ª e 2ª discussões, durante a sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (14), o orçamento do Município de Foz do Iguaçu para 2019. O projeto de lei encaminhado pelo Executivo e analisado pelas comissões da Casa de Leis, prevê uma receita de R$ 1.123.777.045,50 que será distribuída entre os órgãos municipais.

Os maiores valores foram destinados para as secretarias de Saúde (R$ 296.682.911,10) e Educação (224.448.256,56). A Secretaria Municipal de Segurança Pública receberá R$ 49.888.000,00. A Secretaria Municipal De Turismo, Indústria, Comércio e Projetos estratégicos também terá um acréscimo no repasse do orçamento. O montante utilizado neste ano foi de R$ 18.595.500,00 e para 2019 a pasta receberá R$ 22.467.007,99.

“Esperamos agora que a aplicação seja efetiva e as pastas dos municípios possam ser beneficiadas para trabalhar bem em 2019. Neste ano os resultados foram satisfatórios, e esperamos que tenhamos números ainda melhores para o próximo ano”, destacou o Presidente do Legislativo Rogério Quadros (PTB).

“Foi um trabalho intenso de análise das comissões, principalmente a Comissão Mista. Buscamos verificar os números, conferir a aplicabilidade, analisar os investimentos em áreas importantes como saúde, educação e segurança pública. O debate foi bastante amplo para um orçamento também expressivo. Esperamos o melhor para Foz do Iguaçu”, pontuou o 1º secretário Elizeu Liberato (PR).

Fiscalização da aplicação dos recursos

O vereador Celino Fertrin (PDT), 1º vice-presidente da Casa, ressaltou a importância da aprovação do orçamento e destacou que o próximo passo dos parlamentares é conferir se os recursos serão devidamente aplicados. “Estaremos monitorando a aplicabilidade do dinheiro público. É um valor alto e que aumenta o nosso dever de acompanhar e discutir a destinação correta desse montante. ”

Para o vereador Jeferson Brayner (PRB), líder do governo na Câmara, “é um projeto de suma importância, onde tanto o Executivo quanto o Legislativo, avaliaram as necessidades da cidade e destinaram os recursos necessários. Os vereadores analisaram cada um desses valores e fizeram um trabalho exemplar. O dinheiro irá para a cidade. Para o bem-estar dos iguaçuenses. Acredito que em 2019 nosso município irá crescer ainda mais”.

Emendas impositivas

Com o objetivo de contribuir com o orçamento municipal, os parlamentares iguaçuenses também destinaram emendas impositivas para importantes setores públicos. São R$ 764.084,30 por vereador, sendo que, deste valor, 50% devem ser destinados para saúde. O valor total das emendas ultrapassa os R$ 11 milhões. Ao todo, foram 112 emendas impositivas aprovadas e que obrigatoriamente devem ser executadas pelo Executivo conforme foi estabelecido pelos vereadores.

(Com CMFI)