OPOSIÇÃO VENEZUELANA DÁ POR ENCERRADO O DIÁLOGO COM O GOVERNO

Em um último esforço para salvar o processo de diálogo promovido pelo Vaticano entre o Governo e a oposição venezuelana, os mediadores internacionais — que incluem o Secretário-Geral cessante da Unasul, o enviado especial do Papa e três ex-presidentes ibero-americanos — produziram um documento de pontos mínimos para o consenso entre as partes. Com o documento de trabalho em circulação desde a semana passada, tentou-se cristalizar alguns acordos concretos na mesa de diálogo, que entre suas muito espaçadas reuniões não conseguiu muito mais do que proferir boas intenções.

No entanto, como era de se esperar tendo em vista as declarações dadas horas antes por vários porta-vozes da oposição, esta, congregada na Mesa da Unidade Democrática (MUD), rejeitou na quinta-feira por meio de um comunicado o documento dos mediadores e afirmou que “a experiência de diálogo desenvolvida na Venezuela de 30 de outubro a 6 dezembro de 2016 é um capítulo encerrado que não será reaberto”.

Com El País