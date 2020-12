Opinião: PARA ENTENDER A INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS DO PARANÁ

Opinião

Por Silvana Aparecida de Souza*

Nem todos os estados e municípios do Brasil tem definição de diretores por meio de consulta direta à comunidade escolar: em alguns lugares, eles são concursados, como em São Paulo. Mas, aqui no Paraná há uma cultura de eleição de diretores de escola pública, que remonta a década de 1980, sobretudo na rede estadual, desde o primeiro momento da chamada “redemocratização”, pós Ditadura Militar.

Os governos estaduais seguintes a esse momento, implantaram, cada um a seu modo, suas características que se constituíram em variantes nas regras dessa consulta à comunidade. Por exemplo, no governo Lerner, os Núcleos Regionais de Educação (NREs), equivalente às Delegacias de Ensino em outros estados, tinham poder de voto com peso de 30%, e também se exigia que os pré-candidatos se submetessem a uma prova escrita, eliminatória.

Para acabar com isso, e consolidar a cultura da eleição, em 2003, o então governador Roberto Requião, aprovou lei estadual (Lei 14231/2003), segundo a qual, a comunidade escolar não haveria mais sequer de enviar lista tríplice para o governo efetuar a nomeação dos diretores, como ainda ocorre até hoje nas universidades públicas tanto estaduais do Paraná, quanto federais.

Os governos posteriores continuaram a tentar e mudaram aspectos desse processo, o que ocorreu por meio das Leis 15329/2006 e 18590/2015, mas a escolha de diretores de escolas e respectivos diretores auxiliares mediante consulta à comunidade seguiu sendo direta, o que, culturalmente, chamamos de eleição.

Atualmente o mandato dos diretores eleitos tem duração de 4 anos, com avaliação a cada 2 anos, e as eleições ocorrem, normalmente, no mês de novembro. Teríamos eleição em 2020, que foram convocadas e depois suspensas pela justiça, em função do agravamento da Pandemia provocada pelo Vírus COVID.

O normal, sensato e coerente, seria a prorrogação do mandato dos atuais diretores de escola, até que fosse realizado o pleito eleitoral, correto? Mas, o que fez o governo Ratinho?

Criou, por Resolução governamental, critérios discutíveis e obscuros chamados de “metas”, que, caso consideradas como não alcançadas por algum diretor de escola, pelas chefias dos NREs, justificariam a substituição por professores que, em geral, são oriundos de outras escolas do que aquela cuja gestão está sendo alegadamente avaliada. Vale lembrar que professores vindo de outras escolas, em geral, não possuem vínculo com a comunidades escolar para a qual estão sendo nomeados.

O curioso é que tais critérios têm atingido justamente os diretores mais críticos, progressistas e defensores das pautas da categoria em momentos de greve. Como se chama isso, na nossa compreensão? Chama-se INTERVENÇÃO.

Os critérios definidos na Resolução do dia 17 de dezembro de 2020 dizem respeito à “adaptação à gestão escolar no sistema de aulas não presenciais”, como participação dos estudantes nas aulas não presenciais ofertadas, índice de acesso ao aplicativo que o Paraná optou por utilizar para aulas online, efetividade do desempenho do aluno, frequência e rendimento consolidados dos estudantes em 2020.

Tais critérios são discutíveis, pois o rendimento e índice de acesso dos estudantes às aulas online não dependem exclusivamente da direção da escola: em comunidades mais pobres, por exemplo, a possibilidade de o estudante ter equipamento adequado e internet, são reduzidos, ou seja, não se pode medir todas as escolas com a “mesma régua”. Mas, também, é absolutamente discutível o que seja compreendido por “efetividade do desempenho”.

Na prática, segundo relato dos diretores destituídos, estão sendo usados argumentos do tipo “o senhor não respondeu aos nossos e-mails imediatamente”.

Os governos neoliberais mantiveram a eleição de diretores por razões econômicas e não por respeito à democracia. Isto porque, “muitos países observaram que as comunidades que participam da administração escolar estão mais dispostas a contribuir ao financiamento do ensino (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 91, apud SOUZA, 2001, p. 68)¹. Foi o que ocorreu com os governos de Jaime Lerner e de Beto Richa.

Já o governo Ratinho, sequer tem essa astúcia neoliberal de manter a aproximação e o pertencimento da direção das escolas com a comunidade, que, ao escolher tal direção, se dispõe a contribuir com a gestão da escola, inclusive material e financeiramente.

Ocorre que se trata agora de um governo para além dos neoliberais cujo objetivo era a implantação do modo de organização toyotista de trabalho no serviço público. O governo Ratinho se aproveita ao mesmo tempo da dificuldade que o distanciamento social que a pandemia impõe ao movimento dos trabalhadores e a aproximação com os feriados de fim de ano, período no qual a mobilização se torna ainda mais difícil, para “passar a boiada” em termos de implantação de um projeto de estado neoliberal com organização do trabalho neo-taylorista, no qual a organização do processo de trabalho voltam ao nível de força de trabalho simples, na qual a remuneração bate no limite da sobrevivência e a jornada de trabalho é a maior possível, se estendendo ao limite de suportabilidade do corpo humano.

Prova disso é outra decisão recente do governo Ratinho, que, em nome de uma unificação de matriz curricular, reduziu o número de aulas de Sociologia, Filosofia e Artes do Ensino Médio, e por outro lado, criou a disciplina de Educação Financeira.

Tais políticas estão alinhadas com a contra-reforma federal em curso pelo governo Bolsonaro, que objetiva recolocar o Brasil como simples produtor de commodity para o mercado mundial, no qual nosso país retoma seu lugar subserviente na divisão mundial do trabalho, em um movimento de absoluta subordinação ao imperialismo estadunidense.

¹ Para maiores informações, cf: BANCO MUNDIAL. Prioridades y estrategias para la educación: estudio sectorial-versión preliminar. Washington D.C., maio 1995. SOUZA, Silvana Aparecida de. Gestão escolar democrática: democracia ou descompromisso?, Xamã, 2001.

Foz do Iguaçu, 23 de dezembro de 2020.

* Silvana Aparecida de Souza é Graduada em Pedagogia, possui Mestrado em Educação pela UFPR (2000), Doutorado em Educação pela USP (2008) e Pós-doutorado no Programa de Pós-graduação em Política Social (PPGPS) da UnB. É professora Associada e atualmente Coordenadora do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Sociedade, Cultura e Fronteiras (PPGSCF) na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste (Campus de Foz do Iguaçu). Pesquisadora sobre temas de Economia Política e Administração da Educação. Recentemente tem se dedicado também ao tema do Direito Humano à Educação, Ditaduras e Educação.