Operação Pecúlio: VEREADOR E EX-VEREADORES DE FOZ DO IGUAÇU SÃO CONDENADOS POR CORRUPÇÃO

Segundo o MPF, políticos condenados estavam envolvidos em um esquema de troca de favores por apoio político na Câmara de Vereadores.

Beni Rodrigues (Foto), que já possuía uma condenação anterior, foi eleito nesta terça-feira para a Comissão de Justiça da Câmara Municipal, no mesmo momento em que se divulgou sua nova condenação pelo Judiciário

O vereador reeleito de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, Beni Rodrigues (PSB), partido do ex-prefeito Reni Pereira, e os ex-vereadores reeleitos em 2016, Darci Siqueira, Edílio Dall’Agnol foram condenados nesta terça-feira (19) pelo juiz federal Pedro Carvalho Aguirre Filho por corrupção passiva.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), eles exigiram a contratação de familiares e de conhecidos por empresas terceirizadas e a nomeação em cargos comissionados na prefeitura em troca de apoio político aos projetos de interesse da administração municipal.

Os condenados também são réus em outras ações penais da Operação Pecúlio, que investiga um suposto esquema de corrupção e fraude em licitações lideradas pelo ex-prefeito Reni Pereira (PSB).

Da Sentença de Beni – Adiante segue trechos dos autos do processo e da mais nova condenação do vereador reeleito, Bei Rodrigues:

“…BENI RODRIGUES PINTO:

A pena cominada em abstrato para o crime do art. 2º da Lei nº 12.850/13 está compreendida entre 03 (três) e 08 (doze) anos de reclusão, acrescidos de multa.

2.2.2.2. Vereador BENI RODRIGUES PINTO (fato nº 7.8.2 da denúncia):

O Ministério Público Federal imputou a BENI RODRIGUES PINTO, a prática dos fatos narrados no item nº 7.8.2 da denúncia digitalizada no evento nº 01 e retificada no evento nº 11, in verbis:

“No início de 2015, em data não esclarecida nos autos, em Foz do Iguaçu/PR, o denunciado BENI RODRIGUES, solicitou, para si e para outrem, direta e indiretamente, em razão da função que exercia – Vereador deste município –, do Prefeito RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, vantagem indevida, consistente na nomeação de seu filho FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO ao cargo de provimento em comissão, Símbolo ASS-1 na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, bem como aceitou promessa de tal vantagem para obstaculizar a evolução da investigação referente a Secretaria de Tecnologia da Informação instaurada na Câmara dos Vereadores.

Na mesma ocasião, RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA prometeu vantagem indevida ao Vereador BENI RODRIGUES, para que este evitasse a evolução da investigação referente a Secretaria de Tecnologia da Informação instaurada na Câmara dos Vereadores.

No final de 2014 e início de 2015, em virtude de desentendimentos ocorridos entre ALCIDES ROGÉRIO DE MOURA, LUIZ CARLOS KOSSAR, MELQUIZEDEQUE DA SILVA FERREIRA e RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA, em virtude dos dois últimos não providenciarem o pagamento devido pela prestação de serviços de georreferenciamento aos dois primeiros, estes elaboraram um dossiê e entregaram na Câmara dos Vereadores, iniciando-se uma investigação acerca de supostas irregularidades ocorridas na Secretaria de Tecnologia da Informação.

Incontinente, o Prefeito RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA e MELQUIDEZEQUE DA SILVA FERREIRA CORREA SOUZA começam a tratar sobre as medidas a serem tomadas perante a Câmara de Vereadores em relação ao caso, negociando uma contraprestação para que a investigação fosse cessada.

(…)

Assim, em uma clara manipulação da máquina governamental executiva, o Prefeito RENI CLOVIS DE SOUZA PEREIRA nomeou diversas pessoas ligadas ou indicadas por vereadores para cargos em comissão no executivo municipal, conforme as Portarias 56.614, 56.615, 56.616, 56.619, 56.620 e 56.621 do DOMFI do dia 06/02/2015, em nítido interesse e preocupação para ocultar os atos ilícitos acima descritos.

(…)

O teor dos diálogos acima demonstra que as nomeações foram realizadas em explícito desvio de finalidade, vez que foram direcionadas com o único propósito de aproximação do Poder Executivo com os principais atores da Câmara de Vereadores. Dentre as nomeações objeto de corrupção ativa e passiva entre o Poder Executivo Municipal e o Poder Legislativo local, tem-se a de FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO, como cargo de provimento em comissão, Símbolo ASS-1, da Diretoria de Meio Ambiente, subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com gratificação por representação de gabinete, no percentual de 60% (sessenta por cento), a partir de 2 de fevereiro de 2015, em nítido nepotismo cruzado, Portaria nº 56.614 de 06/02/2015 – PMFI.

Desta feita, restou evidente que o denunciado BENI RODRIGUES praticou o delito de corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal) e RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA o delito de corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal).

A materialidade do delito em tela restou demonstrado pelos seguintes documentos: pelo Relatório nº 07 – Evento 20 – ANEXO2 – Autos nº 5014388-23.2014.404.7002, pelo Relatório nº 08 – Evento 1 – INIC1 – Autos nº 5038261-72.2015.404.0000 e pela Portaria nº 56.614 de 06/02/2015 – PMFI.

A autoria restou demonstrada pelos documentos acima nominados e recai no denunciado BENI RODRIGUES (corrupção passiva), bem como no Prefeito Municipal RENI CLÓVIS DE SOUZA PEREIRA (corrupção ativa).

Encerrada a instrução a instrução criminal, requereu o Ministério Público Federal a condenação de BENI RODRIGUES PINTO às penas do art. 317 do Código Penal (evento nº 7488)...”.

O MPF deve recorrer da condenação de Beni Rodrigues e de outros condenados com ele, que teriam sido consideradas “brandas” pelo MPF, bem como de algumas das absolvições. Também cabe recurso para as defesas dos condenados.

Absolvidos – O magistrado entendeu ainda que não há provas suficientes contra o ex-vereador suplente José Edson de Oliveira “Narizão” na prática de corrupção passiva. E, o ex-vereador Hermógenes de Oliveira foi absolvido das acusações de peculato e de corrupção passiva.

No total, a ação relacionada à secretaria de governo e à troca de favores por apoio político na Câmara de Vereadores conta com 15 réus.

Condenado e Eleito no Mesmo Dia – No mesmo dia que se inteirou sobre sua condenação, Beni Rodrigues foi eleito como membro titular da Comissão de Justiça da Câmara Municipal. Segundo fontes do O IGUASSU, o vereador reeleito seria eleito presidente da mais importante como comissão permanente e só não foi eleito para a citada presidência, porque teria chegado a informação da mais nova condenação dele, no momento em que a definição seria encaminhada.

INFERNO ASTRAL: Nos últimos dias, o vereador reeleito, Beni Rodrigues, vem tendo outro dissabor, causado por um vídeo sobre ele, gravação essa que circula nas redes sociais. Confira o vídeo adiante: