Operação Pecúlio: VAZA ÁUDIO COM ARTICULAÇÃO CONTRA CASSAÇÃO DE VEREADORES DE FOZ, QUE ESTÃO AFASTADOS DO MANDATO

EXCLUSIVO: Vereador reeleito e afastado do mandato, revela esquema da estratégia de uso de manifestantes para pressionar membros do Conselho de Ética da Câmara Municipal.

Viralizou no WhatsApp um áudio, no qual são citados detalhes sobre a articulação para mobilização de pessoas usadas para realizar manifestações no plenário da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. A armação seria para impedir a cassação dos vereadores reeleitos, presos e que foram afastados do mandato pelo Judiciário (Anice Gazzaoui – PTN; Darci DRM – PTN; Edilio Dall’Agnol – PSC; Luiz Queiroga – DEM e Rudinei de Moura – PEN), em desdobramento da Operação Pecúlio, edis que hoje se encontram soltos, sob algumas condições impostas a eles pela Justiça.

Acusação de Estupro – No áudio (uma cópia está em poder do O IGUASSU), são feitas citações contra o presidente da Câmara Municipal iguaçuense, Rogério Quadros (PTB), além de uma suposta acusação de estupro contra o vereador Protetor Jorge (PTB), membro da Comissão de Ética da Câmara.

Após ouvirmos o áudio, no qual, ao que tudo indica, deva ser o vereador Edílio Dall’Agnol a pessoa que fala na gravação, fizemos contato com o vereador Protetor Jorge (PTB), que é citado no áudio, como estuprador.

Indignado com o que é dito no áudio, o vereador Protetor Jorge disse ao O IGUASSU: “Estou sendo alvo de ataques em razão de meu trabalho na Comissão de Ética e por minha atuação na Câmara. Não existe essa acusação (estupro) que é feita contra minha pessoa. Essa gravação é caluniosa e difamatória e tenta atingir até o presidente da Câmara. Estou consultando meu advogado para ver que providência tomar.”, registrou inconformado vereador, sinalizando que deverá acionar a Justiça contra o responsável pelo que considera ofensa contra sua pessoa.

Descumprimento de Ordem Judicial – Segundo advogados consultados pelo O IGUASSU, a gravação contra o vereador Protetor Jorge, poderá ser avaliada como descumprimento da ordem judicial que determinou o afastamento dos “Vereadores da Pecúlio” em relação ao Legislativo local, condição essa imposta para a soltura dos mesmos.

Ainda segundo os juristas que consultamos, há a possibilidade da Justiça determinar a eventual prisão de “Vereadores da Pecúlio”, que sejam identificados como responsáveis pelas manifestações na Câmara Municipal e pelo áudio que detalha como isso teria sido articulado.

Cassação Iminente – Várias infrutíferas tentativas no Judiciário (e na própria Câmara Municipal) já foram feitas pelos advogados dos “Vereadores da Pecúlio”, para que os edis, hoje afastados do mandato, reassumam suas cadeiras na “Casa do Povo” iguaçuense, mas tudo indica que a cassação na Câmara só terá o voto contrário do vereador Beni Rodrigues (PSB), quem também foi preso no ano passado e solto em dezembro do mesmo ano. Rodrigues já declarou que votará “solidariamente” aos edis processados.

A Acusação – Os “Vereadores da Pecúlio” estão sendo processados no Legislativo local, em razão da acusação de quebra de decoro, o que teria ocorrido quando da posse deles em 18 de janeiro, quando os mesmos foram conduzidos, escoltados, de camburão e algemados para a posse na Câmara, conforme as lamentáveis imagens amplamente divulgadas por todo o país e até no exterior.

Reta Final da Cassação – Nesta semana na Câmara Municipal, começando a etapa final para a votação da cassação dos mandatos dos vereadores Anice Gazzaoui (PTN); Darci DRM (PTN); Edilio Dal Agnol (PSC); Luiz Queiroga (DEM) e Rudinei de Moura (PEN). Confira adiante a cronologia para a possível cassação dos “Vereadores da Pecúlio”:

Quarta-feira (28) – 9h: Leitura da representação, do relatório do Conselho de Ética, dos recursos interpostos, do acórdão e dos projetos de resolução de cassação dos “Vereadores da Pecúlio”, que serão encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para receberem parecer;

Leitura da representação, do relatório do Conselho de Ética, dos recursos interpostos, do acórdão e dos projetos de resolução de cassação dos “Vereadores da Pecúlio”, que serão encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para receberem parecer; Sexta-feira (30) – 9h: Leitura dos pareceres sobre os projetos de resolução de cassação dos vereadores processados;

Leitura dos pareceres sobre os projetos de resolução de cassação dos vereadores processados; Sábado (1º de julho) – 9h: Discussão e votação dos projetos de resolução; cada advogado terá até duas horas para a defesa.

Da Redação