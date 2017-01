OPERAÇÃO PECÚLIO: MPF DENUNCIA 98 INVESTIGADOS EM FOZ DO IGUAÇU

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou 98 pessoas na noite de segunda-feira (30) por suposto envolvimento em esquema de corrução na Prefeitura e na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Entre os denunciados estão o ex-prefeito Reni Pereira (PSB) – apontado como o líder de uma organização criminosa que agia na administração local -, ex-secretários municipais, vereadores e empresários.

O advogado do ex-prefeito, Rodrigo Sanches, afirmou que a nova denúncia envolve fatos vinculados à investigação anterior e da mesma forma serão enfrentados no âmbito do processo. Sanches afirmou ainda que Reni Pereira não ouvido e que a denúncia está apoiada apenas nas palavras de delatores.

O MPF apresentou a denúncia no mesmo dia em que o inquérito foi concluído. Aos acusados, foram imputados crimes como corrupção passiva e ativa, oferecimento de vantagem indevida, irregularidades em licitações e usurpar o exercício de função pública.

A denúncia é resultado da 5ª e 6ª fases da Operação Pecúlio, batizadas de Nipoti 1 e 2. Conforme as investigações, os acusados participavam de uma organização criminosa, liderada por Reni Pereira, com pagamento de “mensalinho” aos parlamentares em troca de apoio político ao ex-prefeito. Há indícios de negociações para a não instalação ou arquivamento de comissões parlamentares de inquérito e aprovação ou rejeição de projetos.

Além de receber propina, os parlamentares ainda indicavam nomes de parentes para ocuparem cargos no Executivo e em empresas terceirizadas, por isso a relação com o nepotismo, que deu nome à operação.

Há ainda a suspeita de que os agentes públicos recebiam propina para privilegiar o pagamento de empresas com contratos com a administração municipal.

“No curso das investigações no bojo da ‘Operação Pecúlio’, coletou-se ampla prova acerca da existência de uma Organização Criminosa chefiada pelo Prefeito Reni Clóvis de Souza Pereira, infiltrada na Administração Pública Municipal, com o objetivo de obter, direta e/ou indiretamente, vantagens de natureza econômica e pessoal, mediante a prática de graves infrações penais, tais como corrupção ativa, passiva, peculato, fraude à licitação, dentre outras correlatas”, diz trecho do documento de 422 páginas.

Segundo o MPF, a organização criminosa possuía um forte braço na área de saúde.

Conforme a investigação, entre o final de 2014 e meados de 2015, Reni Pereira solicitou vantagem indevida de R$ 400 mil a uma empresa da área médica, além de repasse mensal de R$ 150 mil para favorecimento em licitação.

Todavia, também existem suspeitas relacionadas ao setor de obras públicas.

Um dos delatores do esquema, o ex-secretário de obras Carlos Juliano Budel, explicou à polícia que quando administrou o mensalinho arrecadava R$ 75 mil. Alguns dos vereadores recebiam R$ 5 mil e outros R$ 10 mil por mês. A finalidade era manter a base de apoio do governo na Câmara.

A Polícia Federal e o MPF apuram quanto pode ter sido desviado dos cofres públicos. Inicialmente, o prejuízo apurado pela Controladoria-Geral da União (CGU) se aproximava de R$ 5 milhões.

Alguns dos acusados já são réus em outra ação penal também relacionada às irregularidades na Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Dos 15 vereadores da cidade, 12 foram presos – seis deles reeleitos – no dia 15 de dezembro de 2016, um dia após a diplomação. As prisões fizeram parte da 5ª fase da Operação Pecúlio. Destes, dez permanecem na cadeia. Entre eles, cinco reeleitos, que tomaram posse por determinação judicial.

O ex-prefeito Reni Pereira foi preso na 4ª etapa. Mais tarde passou a cumprir prisão domiciliar e atualmente reponde em liberdade, graças a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“Importante salientar que para operacionalizar o pagamento do ‘mensalinho’ e compor o caixa da Organização Criminosa, era necessário o repasse de propina mensal dos empresários e prestadores de serviços da Prefeitura, que estavam inseridos na corrupção sistêmica existente em Foz do Iguaçu”, afirmam os procuradores que assinam a denúncia.

Segundo eles, a participação dos agentes públicos em benefício das empresas inseridas no esquema de corrupção consistia em direcionar as licitações e, posteriormente, priorizar os pagamentos para elas em detrimento dos outros prestadores de serviços da prefeitura.

Operação Pecúlio

As investigações da PF que levaram à deflagração da Operação Pecúlio, no dia 19 de abril de 2016, indicam um esquema de corrupção na Prefeitura de Foz do Iguaçu envolvendo fraudes em licitações para a contratação de obras de pavimentação e de serviços na área da saúde.

De acordo com o MPF, a organização criminosa era comandada pelo prefeito afastado Reni Pereira (PSB), que chegou a cumprir prisão domiciliar por 106 dias. Doze presos preventivamente deixaram a prisão depois de assinarem acordos de delação premiada. Além de empresários e do prefeito, foram presos secretários, diretores e servidores de carreira.

Além dos vereadores, três dos 85 réus da ação penal que resultou da operação permanecem presos. Eles respondem, entre outros, pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e fraude em licitações.

