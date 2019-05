OPERAÇÃO MURALHA TERÁ INÍCIO NESTA SEGUNDA-FEIRA, 13

Ação acontecerá por período indeterminado

Nesta segunda-feira, 13, será deflagrada mais uma fase da Operação Muralha, que é coordenada pela Receita Federal em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná – DIEP), Justiça Estadual e Ministério Público Estadual da Comarca de São Miguel do Iguaçu.

Pela primeira vez, a ação contará com duas barreiras de fiscalização fixas na região oeste do Paraná, uma na praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu e outra na PR-163 em Guaíra. Além disso, nessa edição, a Operação se estenderá ao Mato Grosso do Sul por meio de equipes volantes que fiscalizarão toda a faixa fronteiriça. A Operação Muralha acontecerá por período indeterminado.

Estarão envolvidos com as atividades 500 servidores, considerando todas as instituições participantes. A Operação contará, ainda, com o apoio de scanners, de equipes com cães farejadores, além de helicópteros da Receita Federal e da Polícia Civil.

A infraestrutura que abrigará os servidores é composta por uma tenda, um ‘motor home’ e banheiros químicos, que proporcionarão uma estrutura mínima para as equipes.

Esta ação está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) e tem por finalidade o fortalecimento do controle e da fiscalização, visando prevenir e combater os crimes de contrabando, descaminho, tráfico de drogas, de armas, de munições, de medicamentos, além de outros crimes praticados, com especial enfoque nos produtos que ingressam no Brasil vindos do Paraguai.

