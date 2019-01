OPERAÇÃO INTEGRAÇÃO: MPF DENUNCIA BETO RICHA E OUTRAS 32 PESSOAS

Ex-governador do Paraná é acusado de corrupção passiva e organização criminosa; tucano teria recebido ao menos R$ 2,7 mi em propina

O Ministério Público Federal (MPF) do Paraná ofereceu nesta segunda-feira (28) duas denúncias à Justiça Federal no âmbito da Operação Integração, que trata de um suposto esquema de corrupção nas concessões de rodovias do Anel de Integração. O ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB), preso na sexta-feira (25), e o seu irmão Pepe Richa, ex-secretário de Infraestrutura e Logística, estão entre os denunciados, além de outras 31 pessoas. Os irmãos são acusados por corrupção passiva e organização criminosa.

Também foram denunciados empresários ligados às seis concessionárias de pedágio que atuam no Anel de Integração. Saiba o que dizem as empresas. A Justiça Federal ainda vai analisar se acolhe ou rejeita a denúncia.

Em nota encaminhada à Gazeta do Povo, a defesa dos irmãos Richa informou que “a Justiça Federal ainda não deu acesso à denúncia”. Também disse que eles não cometeram “nenhuma irregularidade” e “sempre estiveram à disposição para prestar esclarecimentos”.

Em entrevista concedida na tarde desta segunda-feira (28) à imprensa, procuradores da República explicaram que uma denúncia se refere ao “núcleo de agentes públicos e políticos” do esquema de corrupção; a segunda denúncia mira o grupo empresarial, ligado às concessionárias de pedágio. O “núcleo financeiro” ficou de fora, por enquanto.

A acusação feita agora vem na esteira da segunda fase da Operação Integração, deflagrada em setembro do ano passado, quando 19 pessoas acabaram presas.

Para o MPF, o esquema de corrupção nos contratos do pedágio vem desde 1999. Em troca de aditivos contratuais – determinando a redução do número de obras ou o aumento dos valores das tarifas -, as concessionárias de pedágio pagavam propina para integrantes do governo do Paraná. O MPF estima um desvio de R$ 8,4 bilhões “por meio de supressões de obras rodoviárias e aumento de tarifas” – R$ 35 milhões em propina. “Menos de 25% das obras contratadas foram feitas”, diz o procurador da República Deltan Dallagnol.

Apesar do período envolver três ex-governadores do Paraná – além de Beto Richa, Jaime Lerner e Roberto Requião (MDB), a prescrição foi considerada pelos investigadores para limitar a apuração na última gestão.

Em relação a Beto Richa, o MPF aponta que o tucano teria recebido R$ 2,7 milhões em propina. Para chegar ao valor, os investigadores levam em consideração o dinheiro pago em espécie ou “por fora” na compra de três imóveis em nome da empresa Ocaporã Administradora de Bens, que é formalmente pertencente à ex-primeira-dama Fernanda Richa e a dois filhos do casal. A palavra final sobre as negociações imobiliárias, contudo, seriam feitas por Beto Richa, segundo o MPF.

Somente na denúncia envolvendo agentes públicos e políticos, há dez pessoas acusadas. Entre elas, além de Beto Richa e Pepe Richa, estão os ex-secretários Deonilson Roldo e Ezequias Moreira. O ex-diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) Nelson Leal Junior, que firmou acordo de colaboração premiada, também figura na lista.

A Gazeta do Povo não conseguiu contato com advogados de Roldo e Ezequias. Roldo está preso, mas em função de outra investigação, ligada à Operação Piloto.

Outro acusado é João Chiminazzo Neto, que por anos esteve à frente da representação paranaense da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). Ele seria, segundo o MPF, a principal ponte entre empresários e agentes públicos/políticos, “intermediando o pagamento de propina”.

O advogado Adriano Bretas, que defende o ex-presidente da ABCR-PR, informou que “ainda não tomou conhecimento do teor dos fatos e irá se manifestar dentro do processo”.

O que dizem as concessionárias de pedágio:

Ecovia e Ecocataratas

As concessionárias Rodovia das Cataratas S/A – Ecocataratas e Ecovia Caminho do Mar S/A esclarecem que todos os atos administrativos e termos aditivos formados pelas empresas e o poder concedente no período de 2003 a 2017 foram baseados em estudos técnicos e amplo procedimento administrativo. Destaque-se, ainda, que mediante os termos aditivos foram incluídos diversos investimentos aos trechos sob concessão das duas empresas, que culminaram com a ampliação da capacidade das rodovias. Por fim, as concessionárias informam que estão à disposição e colaboram com as autoridades para a apuração dos fatos, tendo, inclusive, instalado um comitê Independente para análise interna do tema.

Rodonorte

O Grupo CCR informa que tem contribuído com as autoridades públicas a fim de esclarecer fatos que envolvam a Companhia e suas controladas, além de promover ajustes na gestão da política de Governança e de Compliance. Em trabalho minucioso, o Comitê Independente, criado pela companhia, propôs ao Conselho de Administração ações para reforçar a política de governança e transparência. As medidas para esse propósito já começaram a ser implementadas pela vice-presidência de Compliance. Em 21 anos de concessão, a CCR RodoNorte já investiu mais de R$ 3,25 bilhões em obras de melhorias, manutenção e ampliação. O Grupo mantém o compromisso de prestar serviços de qualidade para seus usuários.

Caminhos do Paraná

Todos os aditivos da Caminhos do Paraná passaram por estudos técnicos das autoridades competentes, FIPE e FIA, e com pareceres jurídicos. A empresa desconhece todos os fatos narrados no noticiário. A Caminhos do Paraná sempre cumpriu o contrato dentro da estrita legalidade. A empresa sempre colaborou com as autoridades e permanece à disposição para eventuais esclarecimentos.

Viapar

A Viapar reitera que cumpriu todas as regras legais e está comprometida em atender ao contrato de concessão de rodovias, de forma ética e transparente. A empresa sempre esteve e continua à disposição das autoridades públicas para auxiliar nos esclarecimentos necessários para a elucidação dos fatos.

Econorte

A assessoria de imprensa da Econorte informou que a empresa não irá comentar a oferta da denúncia.

(Com Gazeta do Povo)