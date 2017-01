ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO É DESTRUÍDO POR INCÊNDIO EM CASCAVEL

Um ônibus do transporte coletivo de Cascavel, foi destruído por um incêndio na madrugada desta quinta-feira (26) no bairro Santa Cruz. Dois homens subiram no coletivo, obrigaram o motorista e os passageiros a deixarem o veículo, e atearam fogo. O Corpo de Bombeiros foi chamado e apagou as chamas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com Major da Polícia Militar Rubens Garcez, o policiamento no bairro foi reforçado. O major disse que não se pode relacionar o incêndio no ônibus com o caso da morte de um policial militar na sexta-feira (20). Dois homens suspeitos de matar o policial foram mortos em uma operação da polícia em Foz do Iguaçu na madrugada de quarta-feira (25).

“Estamos investigando ainda, e por isso não podemos fazer nenhuma ligação. Hoje será o enterro dos criminosos que foram mortos ontem, então estamos monitorando. Já conversamos com as empresas de ônibus, estamos nos antecipando”, declarou Major Rubens Garcez.

A Polícia Civil informou que também investiga os motivos do incêndio. “Esse caso é prioridade. Se esse incêndio ocorreu de forma criminosa, vamos tentar identificar os suspeitos e assim desestimular novas ações como essa. Ainda não temos informações precisas sobre esse caso, mas estamos investigando”, disse o delegado Adriano Chofhi.

Com G1