‘ONDA VERMELHA’ DO PT VIRA PIADA NO FACEBOOK

O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Rui Falcão, publicou nesta terça-feira em sua página no Facebook um pedido que acabou virando piada. No post, Rui pede para que as pessoas se filiem ao partido. A frase “faça parte da onda vermelha” acabou sendo o principal alvo dos usuários e, na manhã desta sexta-feira, já tinha mais de 4.600 compartilhamentos, cerca de 10 280 comentários e 5 500 reações – 3 900 pessoas reagiram com o ícone risada.

A postagem motivou, na realidade, uma onda de comentários bem-humorados e ironias. “Não dá. Pretendo concorrer a uma vaga na PF em breve. Mas prometo que se tudo der certo estarei visitando a instituição”, afirmou um usuário. Outro comentário destacou a coragem do partido. “Parabéns pela coragem. Não é todo dia que vemos post como este de “Venha para o mundo do Crime” rolando na internet!”

Com Veja.com