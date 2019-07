ONÇAS PINTADA E PARDA SÃO VISTAS NAS CATARATAS DEL IGUAZÚ

Animais foram capturados para pesagem e avaliação da saúde

Uma onça pintada e uma onça parda foram vistas no Parque Nacional argentino, o que confirma o compromisso do empreendimento com a preservação do meio ambiente

Que o Parque Nacional del Iguazú é a casa das Cataratas e de diversos animais que moram nessa imensa floresta Missioneira, todo mundo sabe. A novidade agora é que dois felinos, uma onça parda e uma onça pintada monitorados através de coleiras pelo Projeto brasileiro Carnívoros do Iguaçu, vão além da fronteira e passeiam pelo Parque argentino, onde foram avistados e posteriormente capturados para pesagem e avaliação da saúde dos animais.

A captura aconteceu em uma parceria entre os projetos dos dois países, que estudam os grandes felinos que habitam os Parque Nacionais brasileiro e argentino. As informações contidas nas coleiras dos animais serão avaliadas para fazer o levantamento de seus hábitos, incluindo o percurso recorrido por eles.

Compromisso com a preservação

Muito além de um complexo turístico, a concessionária que administra o parque argentino, tem um compromisso com a natureza que é seu principal atrativo. Um trabalho de conscientização é realizado junto a todos os visitantes que vão até as Cataratas del Iguazú. E todas as atividades realizadas dentro do Parque para o conforto do turista, são feitas para gerar o menor impacto possível ao meio ambiente, como o trem movido a gás por exemplo, um combustível não poluente.

Por essa e outras ações de preservação, que empresa Iguazú Argentina, administradora do Parque Nacional del Iguazú, foi certificada internacionalmente por seu sistema de gestão ambiental com a Norma ISSO 14001, um marco para o desenvolvimento da atividade sustentável, consagrando as Cataratas da Argentina como o primeiro Parque Nacional de toda a América Latina a ter um certificado de norma ambiental.

Serviço

Parque Nacional do Iguazú – Cataratas de Iguazú

Telefones para informações:

Argentina: 0800 – 266 – Iguazu (4482) / Do exterior: +54 (011) 5258-7318

www.iguazuargentina.com / info@iguazuargentina.com

Puerto Iguazú – Misiones – Argentina

Horário de funcionamento: 8h às 18h, horário local Argentina (Inclusive Domingos e Feriados)

Para chegar, lembre-se sempre de portar carteira de motorista, ou identidade, ou passaporte dentro da validade.

(Com Clickfoz)