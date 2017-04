ONÇA-PINTADA NASCIDA NO REFÚGIO DE ITAIPU JÁ PODE SER VISITADA POR MORADORES E TURISTAS

O filhote de onça-pintada preta nascido no Refúgio Biológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, já pode ser visitado por turistas e moradores da região. A mãe, Nena, e a filha – que terá o nome escolhido por meio de um concurso – foram colocadas no recinto especial nesta segunda-feira (10).

Os dois animais ficarão no local na maior parte dos dias da semana. Nos outros, o recinto será ocupado pelo pai, Valente.

Antes de ocupar o novo recinto, a pequena onça de três meses e com cerca de dez quilos estava sendo mantida isolada com a mãe, para ter mais autonomia, até que pudesse ser solta no espaço aberto, onde poderá escalar árvores, aprender a nadar e a caçar com a mãe.

“Faremos o revezamento para que todos usufruam da área externa no recinto, possam se exercitar, mas com prioridade para as duas fêmeas”, explicou o médico veterinário Wanderlei de Moraes, da divisão de áreas protegidas de Itaipu.

Alguns testes foram feitos até a soltura nesta segunda. “De início, a oncinha ficou um pouco incomodada, receosa com o novo ambiente, mas depois se soltou, correu e brincou com a mãe”, disse Moraes. “Foi muito legal ver a interação das duas.”

Reprodução em cativeiro

O nascimento da onça, no dia 28 de dezembro de 2016, foi o primeiro caso bem-sucedido de reprodução da espécie em cativeiro no refúgio em 14 anos de tentativas. O objetivo é que no futuro estes animais possam ser inseridos à natureza, onde atualmente são ameaçados de extinção. A onça-pintada preta é ainda mais rara.