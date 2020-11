OLHE PARA JESUS

Quando a sua vida está caindo aos pedaços, não é bom depositar a confiança em coisas passageiras e arriscadas que podem desiludir. Os recursos dessa vida, quer pessoas, oportunidades ou dinheiro, podem ajudar mas não são totalmente confiáveis, nem resolverão os seus problemas.

Na verdade, se não for Deus o seu ajudador, você provavelmente viverá condicionado pelo que os seus olhos lhe dizem. Olhar para as circunstâncias da vida pode lhe causar medo, dúvida ou desespero.

Você precisa estar focado na pessoa certa, Jesus!

Só quando os seus olhos estiverem nele, a sua vida fará sentido e você caminhará na direção certa.

Senhor meu Deus, abra os olhos do meu coração para que eu veja o seu agir em minha vida! Ensina-me a olhar com confiança, fé e amor para Ti. Ajuda-me a não me desesperar com as circunstâncias, nem confiar em coisas erradas. Eu creio que o meu socorro vem do Senhor… Que as suas misericórdias se renovem sobre nós, neste dia. Em nome de Jesus, amém!