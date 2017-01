OITO PESSOAS SÃO RESGATADAS COM VIDA DE HOTEL SOTERRADO POR AVALANCHE NA ITÁLIA

Oito pessoas, entre elas duas crianças, foram resgatadas nesta sexta-feira (20) com vida dos escombros do hotel soterrado há dois dias por uma avalanche no centro da Itália, indicou à AFP um porta-voz da polícia.

“As meninas têm 5 e 6 anos”, afirmou Marco Bini, ressaltando que foram encontradas na zona da cozinha do hotel. Cerca de 20 pessoas, entre clientes, funcionários e visitantes, ainda estão sob os escombros do hotel, localizado nos Apeninos.

O primeiro contato com os sobreviventes aconteceu depois das 11h locais (8h de Brasília) e os bombeiros conseguiram falar em várias ocasiões com estas pessoas.

O vice-ministro do Interior da Itália, Filippo Bubbico, havia informa mais cedo que havia uma uma menina entre os sobreviventes encontrados no interior do hotel.

O resgate foi feito por helicópteros que se dirigiram ao local do desastre ao primeiro sinal de sobreviventes.

Familiares acompanham com apreensão a situação dos sobreviventes no hospital de Penne, próximo a Farindola. Apesar da boa notícia de oito pessoas vivas, mais de 20 pessoas ainda estão desaparecidas.

Com Uol