OFICINAS GRATUITAS NO CENTRO DA JUVENTUDE DESPERTAM O INTERESSE DA COMUNIDADE

Nesta sexta-feira (2) o Centro da Juventude Jardim Naipi realizou atividades com mães de adolescentes e de jovens atendidos no local. A “oficina de sabão” reuniu 13 mulheres da comunidade que aprenderam a confeccionar sabão em barra, sabão liquido e amaciante natural. Os produtos tem como matéria prima o óleo de fritura e além de ser uma aprender a fazer o próprio sabão ajudam a preservar o meio ambiente.

De acordo com a coordenadora do Centro da Juventude, Eliane Regina Binotti, esta é a quarta oficina de sabão aberta gratuitamente à comunidade. “É uma forma de incentivá-las a aprender coisas novas, a poder reutilizar o óleo de cozinha na confecção, de fazer economia no dia a dia, e, também, uma forma de interação com outras pessoas ao fazer amizades e trocar experiências. Nós procuramos divulgar através dos alunos, dos adolescentes e jovens que já frequentam as atividades e praticam alguns esportes aqui, para que eles comentem em casa com os pais e com os familiares sobre os cursos e as oficinas que ofertamos. Assim, atendemos não só os jovens, mas a família também”, disse.

Para uma das alunas, a artesã Tereza Ferreira de 62 anos, esta é uma oportunidade de aprendizado diferente que pode trazer inúmeros benefícios. “Aqui a gente aprende a economizar em casa, a confeccionar um produto que pode se tornar uma ferramenta para uma segunda fonte de renda, a gente faz amizades e ocupa o tempo com atividades sadias. Eu já participei de outras aulas no Centro da Juventude e sempre foi muito bom, como xadrez, dança e artesanato. Agora resolvi aproveitar também essa oficina de sabão. É fácil, prático”, destacou a aluna.

O Centro da Juventude atende adolescentes e jovens da comunidade com oficinas e práticas esportivas pela manhã e à tarde, como futsal, basquete, tênis de mesa, taekwondo e outras. Para saber de todas as vagas disponíveis e quais são os cursos que estão acontecendo basta procurar o Centro da Juventude na Rua Vicente Celestino, 410, Jardim Naipi, próximo à subestação da Copel. O telefone para contato: 3901-3459.

