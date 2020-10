OFICINA DE RESTAURAÇÃO

A fé se baseia naquilo que absorvo da Palavra de Deus.

Versículo do dia: “…dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos”

(Jeremias 31:25)

Leitura bíblica recomendada: Jeremias 31:1-40

Os restauradores de veículos antigos dizem que é muito mais fácil fazer um novo do que refazer um usado. Restaurar dá trabalho. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se afastaram do propósito original de Deus. Na estrada da vida, se desgastaram e perderam a aparência de alguém que andou com Deus. Porém, em dado momento, esse relacionamento se refez e elas foram totalmente restauradas.

Para que sejamos restaurados, precisamos depositar nossa fé somente em Deus. Existem pessoas que confiam em tanta coisa: em si mesmas, em algum ídolo (carreira, dinheiro, pessoas), na religião. Todavia, se nossa fé não estiver alicerçada em Cristo, seremos facilmente seduzidos ao erro (1 Coríntios 2:5).

Para que a fé volte a ser firme e forte, precisamos ter consciência do pecado e reconhecer nosso estado de dependentes de Deus. Jesus disse: “sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma” (João 15:5).

Todo carro novo vem com um manual, que normalmente só é lido quando o carro enguiça. O manual do cristão é a Bíblia. É a intimidade com esse Livro que mantém nossa fé em dia. Por isso, para que nossa fé seja restaurada, precisamos ler esse Manual.

Na estrada da vida, às vezes, perdemos a fé. O ideal é que nunca precisemos de uma restauração. Porém, se isso vier a acontecer, é melhor sermos restaurados do que andar deformados pela vida.

OREMOS: Senhor Jesus cria em nós sede pela tua Palavra, para que assim sejamos dia, após dia, restaurados e estejamos firmemente alicerçados em Ti!

(Com Miguel Uchôa)