OFICIAL SÊNIOR TRUMP DESCREVE RESISTÊNCIA DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO: NY TIMES OP-ED

Muitas autoridades do governo do presidente Donald Trump vêm trabalhando para frustrar partes de sua agenda para proteger o país de seus piores impulsos, escreveu um funcionário anônimo em uma coluna publicada pelo New York Times na quarta-feira.

Na peça, o funcionário descreveu “os primeiros sussurros” entre os membros do gabinete de Trump para tomar medidas para removê-lo como presidente, mas acrescentou que eles decidiram contra isso para evitar uma crise constitucional.

O funcionário escreveu que a raiz do problema é que Trump é amoral e não está ancorado em nenhum princípio discernível que guie sua decisão.

“Pode ser um conforto frio nesta era caótica, mas os americanos devem saber que há adultos na sala”, escreveu o autor.

Perguntado sobre a coluna durante um evento na Casa Branca, Trump o chamou de “editorial covarde”, criticou o New York Times como “fracassado”, e citou conquistas econômicas que ele disse serem prova de sua liderança.

Olhando para as câmeras, ele disse: “Ninguém vai chegar perto de me vencer em 2020 por causa do que fizemos.”

O presidente republicano depois disparou uma mensagem de uma palavra no Twitter: “TREASON?”

Em outro tweet, ele disse: “Se a pessoa anônima GUTLESS realmente existe, o Times deve, para fins de Segurança Nacional, entregá-la ao governo imediatamente!”

O Times tomou o que chamou de passo raro de publicar uma coluna de opinião do funcionário sob um acordo para manter o nome do autor em segredo. Ele disse que o trabalho do funcionário sênior da administração seria comprometido por sua divulgação.

O artigo alimentou acusações de que Trump era instável e inadequado para a presidência, e parecia provável que ressuscitaria conversas entre alguns democratas sobre o possível impeachment do presidente, caso assumissem o controle da Câmara dos Deputados dos EUA nas eleições de novembro.

25ª Alteração

Houve um jogo de adivinhação imediata em Washington sobre quem escreveu o artigo e se veio de alguém dentro da Casa Branca ou em outra agência do governo.

O artigo de opinião seguiu a publicação na terça-feira dos primeiros trechos de um livro do famoso repórter de Watergate, Bob Woodward, descrevendo o caos na Casa Branca.

Woodward informou que o secretário de Defesa James Mattis rejeitou uma recomendação de Trump para os militares dos EUA para matar o presidente sírio Bashar al-Assad, de acordo com trechos publicados pelo Washington Post.

Mattis descartou o livro como “uma marca única de literatura de Washington”, e Trump o chamou de “ficção total”.

No artigo do Times, o funcionário escreveu: “Dada a instabilidade que muitos testemunharam, surgiram rumores no Gabinete de invocar a 25ª Emenda, que iniciaria um processo complexo para a remoção do presidente.

“Mas ninguém queria precipitar uma crise constitucional. Então, faremos o que pudermos para orientar a administração na direção certa até que – de uma forma ou de outra – termine ”, acrescentou o autor.

De acordo com a 25ª Emenda, adotada em 1967, o vice-presidente e a maioria dos funcionários do gabinete ou “outro órgão que o Congresso possa fornecer” pode declarar por escrito que o presidente “não pode cumprir os poderes e deveres de seu cargo”.

Nunca foi usado para tirar um presidente do poder e seria um processo complicado.

“Queremos que o governo tenha sucesso e pense que muitas de suas políticas já tornaram a América mais segura e próspera”, disse o escritor. “Mas acreditamos que nosso primeiro dever é com esse país, e o presidente continua a agir de maneira prejudicial à saúde de nossa república.”

(Com Reuters)