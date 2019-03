OFENSIVA DE LA OPOSICIÓN EN DISPUTADOS: PIDEN SESIÓN ESPECIAL

Los bloques del kirchnerismo, el massismo y el bloque Justicialista, presentaron al presidente del cuerpo, Emilio Monzó una nota firmada legisladores de todos los bloques con vistas a convocar a una reunión para dentro de dos semanas con el fin de tratar una treintena de proyectos que van desde la exención del impuesto a las Ganancias para jubilados, a la emergencia tarifaria

Buenos Aires. La Cámara de Diputados se apresta a terminar el primer mes del período ordinario sin haber tenido ninguna sesión. En un año electoral que se espera sea de muy poca actividad, el oficialismo desea limitar las sesiones al mínimo posible, cuestión de evitar que la oposición se una para imponerle proyectos o medidas que no pueda contrarrestar. Por ejemplo para “voltearle” decretos de necesidad y urgencia.

Luego de que fracasara el intento del oficialismo por llevar al recinto el proyecto contra las barras bravas, ahora la oposición se prepara para dar pelea, y mostró sus cartas este miércoles, al pedirle al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, convocar a una sesión especial para tratar una batería de proyectos muy variada, por supuesto todos resistidos por el gobierno.

Se trata de 33 proyectos que la oposición buscará tratar en una sesión especial que piden para el jueves 4 de abril a las 11.30, y entre los cuales figuran temas como un proyecto presentado a propósito del fallo del martes de la Corte Suprema, para la exención del pago del impuesto a las Ganancias a jubilados y pensionados.

Hay otro proyecto que declara el estado de emergencia alimentaria y nutricional en todo el país por el término de un año; otro relacionado con la creación de becas universitarias y uno de resolución pidiéndole al Poder Ejecutivo convocar a un Acuerdo Solidario Nacional para estabilizar los precios.

La mayor parte de los proyectos tienen que ver con el tema tarifas, por ejemplo uno para declarar la emergencia tarifaria de servicios públicos en todo el país, y otro para declarar la emergencia tarifaria por seis meses en todo el país.

El temario es tan diverso que va desde un proyecto para crear el Boleto Escolar Gratuito y de tarifa reducida para estudiantes y docentes, a otro para declarar la emergencia pública por violencia de género en todo el país. Hay otro proyecto que modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando la licencia por violencia de género.

El proyecto lleva las firmas de trece diputados, entre ellas las de los massistas Graciela Camaño, Mirta Tundis y Carla Pitiot; los kirchneristas Agustín Rossi, Cristina Alvarez Rodríguez, Daniel Filmus, Luana Volnovich, y el presidente del bloque Justicialista, Pablo Kosiner.

Al contar con el respaldo de prácticamente toda la oposición, se descuenta que están en condiciones de tener quórum para sesionar. Sin embargo, no podrán aprobar ninguno de esos proyectos al no contar con los dos tercios, si el oficialismo baja al recinto. Es que se necesita mayoría especial para tratar de proyectos que no tienen dictamen de comisión.

(Com Misiones Cuatro)