OESTE E SUDOESTE DO PR JÁ TÊM CHUVA INTENSA E VENTOS FORTES NESTE DOMINGO

Uma frente fria atua desde esta tarde de sábado (17) no Rio Grande do Sul, com potencial para provocar tempestades. Esta frente avança durante a noite de sábado e a madrugada de domingo (18), em direção ao Paraná. Domingo será chuvoso em vários momentos no Estado.

O sol predominou neste sábado em grande parte das regiões do Paraná. Nas regiões Noroeste, Norte e no Leste, houve uma maior concentração de nuvens, mas o sol apareceu durante toda a tarde. As temperaturas se elevaram e os termômetro ultrapassam os 30 ºC no Oeste, Sudoeste e Noroeste do Estado, às 14 horas. Em Curitiba o sol apareceu entre nuvens e não faz tanto calor como nos dias anteriores, embora o clima teha ficado abafado. A Capital tinha marca de 22ºC às 14 horas.

Essa linha de instabilidade mais forte, associada ao avanço de uma frente fria, segue avançando pelo Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Paraná desde a manhã deste domingo (18). Em Foz do Iguaçu a chuva acumulada ultrapassou os 40 mm entre a madrugada e o início da manhã. As rajadas de vento foram mais fortes em Francisco Beltrão, com 69,5 km/h.

Na Grande Curitiba também ventou bastante durante a madrugada e em algumas áreas chuva leve. A previsão é que a chuva forte possa atingir a Capital durante a tarde. A chuva mais forte também deve atingir o Norte do Estado e parte dos Campos Gerais e Norte Pioneiro.

Apesar da chuva e do tempo encoberto, o interior deve ter altas temperaturas ao longo do dia, com valores acima dos 30ºC como máxima. Na parte mais ao Sul e a Capital, os valores ficam amenos.

No começo da próxima semana as temperaturas ficam baixas na Capital, com máximas que não ultrapassam os 17ºC até a quarta-feira (21). Até este dia o céu fica encoberto em Curitiba, mas sem previsão de chuva significativa.

