Oeste do Paraná: CAMINHÃO COLIDE NA TRASEIRA DO OUTRO PARA FREAR E PEGA FOGO

Ambos motoristas seriam de Santa Terezinha de Itaipu, sendo que o filho, em atitude desesperada, teria colidido seu caminhão na traseira de outro, que era conduzido pelo pai, e falece no acidente. Assista vídeo da tragédia.

Um trágico acidente ocorreu início da manhã desta quinta-feira (4), na BR 467, na Ponte do Rio Lopei, e se estendeu por cerca de 200 metros em Sede Alvorada região de Toledo Paraná. Pai e filho, segundo informações, os caminhoneiros seriam da família Barone de Santa Terezinha de Itaipu (PR). Ainda segundo dados iniciais recebidos por esta reportagem, um dos caminhões teria ficado sem freios.

ASSISTA O VÍDEO DO ACIDENTE:

Também há a possibilidade de que o caminhoneiro que faleceu no acidente tenha ido ao encontro da traseira do outro caminhão, do próprio pai, para não colidir de frente com um automóvel que poderia estar se deslocando em sentido contrário, talvez, ainda segundo nossas fontes, após escapar da outra pista, no sentido contrário, da duplicação.

O jovem motorista ficou preso às ferragens e teria falecida, pelas primeiras informações divulgadas. Socorristas do Corpo de Bombeiros de Cascavel e Toledo foram acionados para prestar socorro às vítimas. Mais informações durante o transcorrer do dia.

(Com TV FozNews)