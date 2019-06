ODEBRECHT ENTRA COM O MAIOR PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA HISTÓRIA

Dívida ultrapassa R$ 65 bilhões; Braskem fica fora do pedido

A Odebrecht entrou, nesta 2ª feira (17.jun.2019), com pedido de recuperação judicial, na Justiça de São Paulo. A empresa, envolvida em esquemas investigados pela operação Lava Jato, alega dívidas de R$ 65,5 bilhões.

“Frente ao vencimento de diversas dívidas, da ocorrência de fatos imprevisíveis e dos recentes ataques aos ativos das empresas, a administração da ODB, com autorização do acionista controlador, concluiu que o ajuizamento da recuperação judicial se tornou a medida mais adequada para possibilitar a conclusão com sucesso do processo de reestruturação financeira de forma coordenada, segura, transparente e organizada, permitindo, desta forma, a continuidade das empresas e de sua função social”, disse a empresa em comunicado.

Em razão do valor, este é o maior processo de recuperação judicial da história do país. Superou o pedido da Oi, que pediu recuperação em 2016 com dívidas de R$ 63,9 bilhões.

Algumas subsidiárias da empreiteira foram deixadas de fora do pedido de recuperação. Entre elas, a Braskem, que recentemente assinou 1 acordo de leniência com a Petrobras, no âmbito da Lava Jato.

A Braskem, que é a maior produtora de resinas termoplásticas na América, é responsável por R$ 14,5 bilhões da dívida declarada pela Odebrecht. Os outros R$ 51 bilhões são advindos de dívidas passíveis de reestruturação por parte da empresa.

A OR, subsidiária de construção civil, também foi poupada. O pedido de recuperação ainda exclui a Ocyan; a Odebrecht Transport; a Enseada Industria Naval; ativos do grupo na América Latina e Atvos, que fez 1 pedido de recuperação judicial separado.

De acordo com o comunicado, as empresas e a holding vão manter “normalmente suas atividades, focadas no objetivo comum de assegurar estabilidade financeira e crescimento sustentável, preservando assim sua função social de garantir e gerar postos de trabalho.”

Um dos pivôs da Operação Lava Jato, o grupo Odebrecht amarga uma crise financeira e perda de valor de ativos. Em 5 anos, mais de 130 mil empregados deixaram a empresa.

Na tentativa de reduzir o endividamento, o grupo vendeu uma série de ativos nos últimos anos. Alguns processos não foram concluídos por conta das investigações sobre a suposta participação em esquemas de corrupção.

Odebrecht e a Lava Jato

As investigações da Lava Jato chegaram à Odebrecht em março de 2014. Em novembro, a Polícia Federal descobriu indícios de 1 cartel entre construtoras, coordenado pela própria empreiteira.

Então presidente da companhia, Marcelo Odebrecht foi preso em junho de 2015, e não colaborou com as investigações inicialmente. Quando sua secretária, Maria Lucia Tavares, foi presa, a polícia descobriu 1 setor exclusivo para pagamentos ilegais a políticos e funcionários da Petrobras: o Departamento de Operações Estruturadas, o que fez com que a empresa colaborasse com investigações para uma delação premiada.

Marcelo Odebrecht foi considerado o coordenador do departamento e condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

No final de 2016, a empresa assinou 1 acordo de leniência –proposta que reduz as penalidades para empresas que ajudem em investigações–, e aceitou devolver R$ 6,8 bilhões em 20 anos. Outros 78 executivos e ex-executivos da empresa assinaram acordos para confessar atos de corrupção.

A partir das delações, descobriu-se que o esquema de corrupção envolvia políticos, partidos, empresários e funcionários do governo de 12 países: Brasil, Angola, Argentina, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru e Venezuela.

A Odebrecht admitiu ter distribuído aproximadamente US$ 788 milhões em propinas nos países para garantir mais de 100 contratos para a empresa. O lucro proveniente dos contratos foi de aproximadamente US$ 3,3 bilhões.

A empreiteira e a sua petroquímica Braskem aceitaram pagar o maior valor de multa por corrupção internacional da história: US$ 3,5 bilhões no Brasil, EUA e Suíça.

Os pagamentos ocasionaram 1 impacto financeiro na empresa. Neste ano, a Odebrecht vendeu o seu edifício sede, em São Paulo. E negociou a venda da Braskem, sem êxito. A queda constante das ações da Braskem colaborou com que a empresa entrasse em recuperação judicial.

(Com Poder360)