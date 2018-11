OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SEGUEM EM RITMO ACELERADO NA REGIÃO NORTE

Serviços da prefeitura são realizados no Jd. Ipê, Cidade Nova e Vila “C”

As obras de pavimentação asfáltica na região norte de Foz do Iguaçu seguem em ritmo acelerado. Com três equipes, as ações desta terça-feira (27), se concentraram nas ruas ‘C’ e ‘E’ na Vila “C” e na Av. Garibaldi, no Cidade Nova. Obras de drenagem na Av. Andradina, região do Jd. Ipê, também estão em andamento.

“Temos várias frentes de trabalho na região norte. No último sábado (24), durante a 5º edição do Foz ComUnidade, no Cidade Nova, conversei com a comunidade e recebi várias demandas, entre elas, estavam o pedido de pavimentação asfáltica em algumas vias do bairro. Assumi o compromisso de colocar no cronograma de ações da Secretaria de Obras, e hoje, já está sendo possível executar os serviços na Av. Garibaldi”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.

Outras demandas decorrentes do Foz ComUnidade relacionadas à sinalização viária, saúde, segurança e da assistência social também já estão em andamento. Além dessas ações, também está em execução serviços de drenagem na Av. Andradina, região do Jd. Ipê, importante via de ligação da região norte. Após esta etapa, o trecho entre a Av.Tarquínio Joslin dos Santos e a Av. Maceió receberá a pavimentação asfáltica.

Estimados em mais de R$ 15 milhões, os investimentos na região da Vila “C” acontecem em parceria com a Itaipu Binacional. Ao todo, 34 ruas da – Vila “C”, São Sebastião e Jardim Bela Vista – estão sendo contemplados com os serviços que totalizam mais de 190 mil m².

Já no Cidade Nova, os trabalhos acontecem na Av. Garibaldi e são executado pelas equipes da Usina Municipal de Asfalto.

(Com AMN)