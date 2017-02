OBRAS ABANDONADAS SERÃO AUDITADAS PELA PREFEITURA

As obras de pavimentação paralisadas, após o início da Operação Pecúlio na gestão passada, serão auditadas pela prefeitura. A medida foi determinada pela prefeita Inês Weizemann. A intenção é revisar a execução dos serviços prestados até o momento e garantir maior transparência na retomada das obras.

O anúncio foi realizado durante reunião com o gerente regional, Ezio Luiz Lena e equipe da Caixa Econômica, financiadora do convênio firmado com o Ministério das Cidades. O valor das obras através do PAC 2 atingiria R$ 100 milhões a serem financiados pelo Município durante 20 anos.

“A Comissão de Avaliação de Contratos está analisando os preços praticados nessas obras e já temos conhecimento do balanço da Policia Federal sobre possível superfaturamento, mas precisamos atestar a qualidade técnica destes serviços prestados e de qual maneira e com quais empresas poderemos concluir as avenidas”, avaliou a prefeita.

De acordo com levantamento realizado nas Secretarias de Obras e Planejamento, estão parados os serviços nas Avenidas Felipe Wandscher, Andradina, José Maria de Brito, Morenitas e Pedro Basso, além das ruas marginais Olímpio Rafagnin e Sergio Gaspareto. Também estão paralisadas as obras de calçamento poliédrico no Porto Meira e Portal da Foz.

Segundo o diretor de Gestão e Projetos, Elsidio Cavalcante, que responde pela Secretaria de Planejamento, será necessário reavaliar o projeto técnico e averiguar a qualidade do asfalto e do calçamento poliédrico, metragem das calçadas e meio-fios e o funcionamento do sistema de drenagem, que, inclusive, não está presente em alguns dos contratos.

“Temos informações da Policia Federal, que investiga o caso, sobre a utilização de material, mas devemos avaliar todo o projeto técnico, para assim sabermos o que foi executado, se será possível concluir a obra, refazer o serviço ou abrir nova licitação. Temos prestar contas ao Ministério das Cidades”, informou Cavalcante.

Com o início das investigações da PF detectou-se que R$ 25 milhões, de um total de R$ 56 milhões, já haviam sido repassados para as empreiteiras.

Com Prefeitura de Foz do Iguaçu