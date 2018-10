OBRA DO VIADUTO DE FOZ DO IGUAÇU COMEÇA NESTA QUINTA-FEIRA, 04

Governo investirá R$ 15,8 milhões na adequação da interseção da Av. Costa e Silva; Obra deve durar 18 meses

Nesta quinta-feira, 04, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) vai emitir a ordem de serviço para o início da construção do viaduto entre a BR-277 e a Avenida Costa e Silva, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O Governo do Estado investirá R$ 15,8 milhões na adequação desta interseção, que totaliza um quilômetro de extensão.

“É uma obra esperada há mais de 20 anos, que vai resolver o gargalo viário em direção à fronteira com o Paraguai, principalmente nos horários de pico, e facilitar o acesso tanto à região central de Foz quanto aos bairros da região Norte do município”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion.

O projeto foi doado pelo Fundo Iguaçu. Com teto de R$ 20 milhões, a licitação do DER-PR atraiu cinco participantes. Após análise dos documentos de habilitação pela comissão de julgamento – fase em que é verificado se os requisitos previstos no edital foram atendidos – o resultado final foi publicado no último dia 23 de agosto no Diário Oficial do Estado.

Nova vencedora

Com a documentação regular, a Engenharia e Construções CSO Ltda foi declarada vencedora do processo licitatório. Porém, a empresa não apresentou a caução no prazo de cinco dias úteis previsto no edital.

Por isso, como a segunda e terceira colocadas foram inabilitadas, o DER-PR abriu os documentos de habilitação das outras duas concorrentes. As obras serão executadas pela Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A, que havia ficado em quarto lugar na classificação inicial de preços e atendeu às exigências do edital.

O contrato com o DER-PR foi assinado nesta quarta-feira, 03, e os trabalhos têm duração prevista de 18 meses. A empresa já começou a mobilização no local da obra, com deslocamento de equipamentos.

(Com ClickFoz)