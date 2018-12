OBRA DA PR-364 É UM LEGADO AOS PARANAENSES, AFIRMA A GOVERNADORA

A governadora Cida Borghetti esteve nesta quinta-feira (13) em São Mateus do Sul, na região Sul do Paraná, e destacou a importância da pavimentação da PR-364, no trecho que liga o município a Irati, no Centro-Sul do Estado. Mais de 100 mil pessoas serão beneficiadas

“Esta obra ficará como um legado de minha gestão aos paranaenses. É uma espera de 50 anos, que se torna realidade”, afirmou a governadora, que oficializou a entrega da ordem de serviço para início das obras nos trechos dos dois municípios.

“Num prazo de 15 dias, a empresa vencedora da licitação terá organizado o escritório para atender as duas cidades. É uma obra tão importante que vai mudar todo o perfil socioeconômico da região, trazer agilidade, segurança no trânsito, rapidez do trajeto, desenvolvimento para a população”, afirmou a governadora.

No evento em São Mateus do Sul, a Cida Borghetti citou a ligação asfáltica de Fernandes Pinheiro, inaugurada também nesta quinta-feira, que atende uma demanda de décadas de comunidades rurais daquele município.

“Essas obras são exemplos do grande avanço do Paraná. Em nove meses de gestão investimos R$ 6 bilhões em obras e convênios nas 399 cidades, corrigimos inúmeras distorções e vamos deixar em caixa R$ 5 bilhões, além de ter encaminhado um orçamento R$ 58 bilhões, livre para o próximo governo fazer a gestão do Estado”, disse a governadora.

O prefeito de São Mateus do Sul, Luiz Adyr, disse que a pavimentação vai melhorar a trafegabilidade e a segurança para quem reside nos dois municípios. “Há probabilidade grande de, com a melhoria da trafegabilidade, as cidades atraírem novos investimentos, gerando renda, emprego e oportunidades”, afirmou ele.

Prioridade

A pavimentação da PR-364 é uma prioridade do Programa Estratégico de Infraestrutura e Transporte, que o Estado está executando com recursos próprios e financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O valor total do programa é R$ 1,4 bilhão, com obras que beneficiam diversas regiões.

No projeto da PR-364 será construída em Irati uma trincheira que fará a ligação da PR-364 com a BR-153. O projeto prevê a restauração de 3 quilômetros de rodovia já pavimentada com alargamento dos acostamentos, implantação de calçadas e ciclofaixas na área urbana de São Mateus do Sul.

No trecho ainda não asfaltado, o traçado será aproveitado com implantação de rodovia em pista simples com acostamentos. Está prevista a construção de uma nova ponte sobre o Rio Turvo, com 14 metros de extensão.

Acompanharam o evento o secretário especial do Desenvolvimento Econômico, Virgílio Moreira, e o deputado estadual Alexandre Curi.

(Com AEN)