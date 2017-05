OAB-PR pede para participar de audiência em que Lula vai prestar depoimento como réu

Agora, caberá ao juiz Sérgio Moro definir se libera ou não a entrada do representante da OAB-PR na audiência. No despacho em que transferiu a oitiva do dia 3 para o dia 10 de maio, o magistrado havia determinado que apenas as pessoas ligadas ao processo teriam acesso. “Desde logo, esclareço que, na referida audiência, será, por questões de segurança, permitida somente a presença do MPF, dos advogados do Assistente de Acusação, do acusado e de seus advogados e dos defensores dos demais acusados, sem exceções, disse.