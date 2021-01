Coluna Caio Gottlieb: O SOTAQUE INTERNACIONAL DO BIOPARK

Juntando-se ao grupo que reúne negócios da Alemanha, Argentina, Bolívia e Peru, vem do Chile a 14ª companhia estrangeira a se instalar no Biopark, o parque científico e tecnológico que entra em seu quinto ano de implantação e consolida Toledo como o mais auspicioso polo de inovação do Paraná.

Com foco de atuação nas áreas de agroindústrias, instituições de saúde e organizações financeiras, a Perceptron utiliza modelos matemáticos para criar softwares que “ensinam” máquinas a desenvolver tarefas complexas, agilizando processos, antecipando gargalos e trazendo economia para seus clientes.

Maior empreendimento privado do gênero no país, fruto do espírito visionário e do altruísmo exemplar do empresário Luiz Donaduzzi, o Biopark é um ambicioso ecossistema projetado para congregar ensino disruptivo de níveis técnico e superior, pesquisa de ponta e moradia com alta qualidade de vida.

Mais de uma centena de empresas já desenvolvem produtos e serviços no local, atraídas pelo suporte operacional, apoio logístico, estrutura física e outros benefícios oferecidos pelo complexo, que coloca o Oeste do Estado no rumo da quarta revolução industrial.

(Leia e compartilhe outras postagens acessando o site: caiogottlieb.jor.br)