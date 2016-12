O QUE VOCÊ PRECISA SABER NO PR PARA COMEÇAR ESTE 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Paraná

As agências bancárias de todo o país devem ficar fechadas nesta sexta-feira, devido ao recesso de fim de ano realizado pelas instituições financeiras. Quem tiver contas que vencem na data de hoje poderá efetuar o pagamento na segunda-feira (2), sem a incidência de juros. Boletos de tributos federais, estaduais e municipais já devem vir com a data de vencimento atualizada, para evitar transtornos. Embora os bancos estejam fechados, as lotéricas devem funcionar normalmente, inclusive para o recebimento de contas.

Norte e noroeste

A equipe de transição do prefeito eleito de Londrina, Marcelo Belinati (PP) deve realizar uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira. Entre os assuntos que serão abordados está a análise financeira da gestão do atual prefeito, Alexandre Kireef (PSD), que deixará o cargo no próximo domingo (1º).

Oeste e sudoeste

O atual prefeito de Cascavel, Edgar Bueno (PDT) fará uma prestação de contas dos últimos quatro anos. Ele e os secretários municipais devem explicar à população a situação financeira da cidade. O evento vai ocorrer a partir das 14h30, no Teatro Municipal. Bueno passará o cargo ao prefeito eleito em outubro, Leonaldo Paranhos (PSC).

Com G1