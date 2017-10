O que você precisa saber no Paraná para começar este 11 de outubro de 2017

OG1 reuniu os principais assuntos do Paraná desta quarta-feira (11) para que você comece o dia bem-informado.

>>> A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta quarta-feira, em todo o país, a Operação 12 de outubro. Até domingo (15), os agentes da PRF irão priorizar o controle de velocidade com radares portáteis, o combate à embriaguez ao volante e a fiscalização de ultrapassagens proibidas. No mesmo feriado de 2016, sete pessoas morreram em rodovias federais no Paraná. Outras 147 pessoas ficaram feridas. Foram registrados 178 acidentes.

O pico de movimento na saída para o feriado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite desta quarta-feira e na manhã de quinta-feira (12). O retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de domingo (15). A PRF fiscaliza cerca de 4 mil quilômetros de rodovias no Paraná.

>>> O Sistema Fiep lança hoje um projeto-piloto que vai levar cursos profissionalizantes para municípios que não têm unidades físicas da entidade. A Escola Móvel Senai será lançada em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, onde a parceria entre a instituição e a prefeitura da cidade vai promover, em uma estrutura montada ao lado do terminal de ônibus do município, cursos na área de panificação, manutenção de motocicleta e de confecção para 150 alunos.

O processo seletivo dos alunos aconteceu por meio da Agência do Trabalhador de Pinhais e os cursos serão ofertados de graça para os participantes. A escola promoverá cursos de 40 e 80 horas em diversas áreas. Sendo assim, a média de permanência em cada cidade é de 30 a 35 dias. A expectativa é de que em janeiro de 2018, o Escola Móvel já comece a percorrer outras cidades. O projeto inicial prevê que exista uma unidade para atender cada macrorregião do Paraná. Saiba mais.

>>> Prefeitos, lideranças e empresários de Guarapuava, na região Central do Paraná, vão se reunir nesta quarta-feira com o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), para debater sobre investimentos, a partir das 8h, na Faculdade Guarapuava, que fica na Rua Novo Ateneu, número 1.015, no Vale do Jordão.

>>> O comércio de rua de Londrina e de Arapongas, no norte do Paraná, fica aberto até mais tarde nesta quarta-feira para as compras do Dia das Crianças. As lojas vão atender até as 21h nas duas cidades. Leia mais.

>>> Será realizado hoje, às 9h, o plantio da 46ª Peroba, árvore símbolo da Universidade Estadual de Londrina (UEL), em comemoração ao aniversário da instituição. A árvore será plantada no Bosque Perobal, perto do Restaurante Universitário, onde estão outras 45 perobas.

A cerimônia oficial vai contar com a apresentação da Banda Dantzig Big, além de convidados e autoridades de Londrina e região. Em caso de chuva o evento será transferido para o Anfiteatro do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).

>>> O Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná (Codinorp) lança nesta quarta-feira, às 14h30, na Prefeitura de Londrina, o processo de escolha para a contratação de um secretário Regional de Educação para os dez municípios do consórcio. Compõem o Codinorp os municípios de Cafeara, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã, Lupionópolis, Miraselva, Primeiro de Maio, Porecatu e Prado Ferreira.

>>> Começa hoje e vai até domingo (15) a Festa das Nações que marca a comemoração dos 70 anos de Cambé, no norte do Paraná. O aniversário da cidade é nesta quarta-feira. A abertura do evento será às 20h30, no Centro de Eventos da Igreja Matriz, com apresentações de danças típicas brasileira e espanhola. Veja a programação.

>>> A Paróquia Espírito Santo e Nossa Senhora Aparecida, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, recebe pela 14ª vez a Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida, vinda do Santuário Nacional de Aparecida (SP).

A programação desta quarta-feira começa às 6h, com missa. Às 9h está programado o terço, que se repete às 14h. Outra missa será celebrada às 15h, com novena às 19h30. Na quinta (12), haverá um almoço festivo.

>>> De hoje até domingo (15) será realizada a Expo Toledo, no oeste do Paraná, no Centro de Eventos Ismael Sperafico. A abertura do parque de exposição está prevista para 17h. Às 21h ocorre a abertura do rodeio profissional. Veja a programação.

Com G1