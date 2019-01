O QUE É PARANÁ DAY, EVENTO QUE VAI REUNIR GOVERNO, ESTATAIS E EMPRESAS PRIVADAS

Encontro com representantes da iniciativa privada, espécie de vitrine do estado para investidores, deve ser no início de fevereiro. O governador Ratinho Junior é um dos palestrantes

Durante a posse do novo presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) anunciou mais uma medida desse início de gestão. Na intenção de atrair mais investidores, empresas do estado participarão do Paraná Day, um evento promovido pela consultoria XP Investimentos.

O encontro está marcado para o dia 5 de fevereiro, das 9h às 17h, em Curitiba. O local exato ainda não foi definido. De acordo com a assessoria da XP Investimentos, o Paraná Day é destinado a “clientes institucionais” – bancos, gestoras de recursos, seguradoras e fundos de pensão, por exemplo, que têm interesse em fazer investimentos.

Durante o dia, representantes de empresas paranaenses farão apresentações aos investidores. A programação completa ainda está sendo fechada, mas já estão confirmadas palestras do governador Ratinho Junior; do secretário da Fazenda, Renê Garcia Júnior; e de representantes da Sanepar, da Copel e da Agência Reguladora do Paraná (Agepar).

“Queremos apresentar o que o nosso estado tem de melhor, tanto na gestão pública quanto em áreas nas quais queremos atrair investimentos”, disse o governador.

Parcerias com a iniciativa privada

Nesse início do mandato, Ratinho já deu sinais de que pretende trabalhar de perto com a iniciativa privada. Ainda antes de assumir o cargo, em acordo com a ex-governadora Cida Borghetti (PP), a equipe do governador enviou à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) um projeto de lei modificando as regras para a realização de Parcerias Público-Privadas (PPPs) no estado.

Além disso, o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, já antecipou que Ratinho encomendou, para fevereiro, um pacote de R$ 200 milhões em projetos, para que sejam apresentados a possíveis investidores. Outra frente de atuação depende do governo federal, e envolve as concessões dos aeroportos de Londrina e Foz do Iguaçu.

